Tapes sedia o 2º Festival de Natação em Águas Abertas

O 2º Festival de Natação em Águas Abertas de Tapes (RS) ocorre de 17 a 19 de março de 2023 e está com inscrições abertas, com taxas entre R$ 100,00 e R$ 160,00. As idades variam de 15 a 60 anos, em provas de 250 a 7.600 metros.

O evento, destinado a praticantes amadores de natação, busca fomentar o esporte na região da Costa Doce;e dar continuidade à tradição da cidade gaúcha situada às margens da Lagoa dos Patos, conhecida como o "Berço Mundial de Águas Abertas". A iniciativa ainda promove a integração de crianças, jovens e adultos, estimulando-os ao hábito da prática esportiva, à vida saudável e à preservação ambiental.

Historicamente, Tapes foi a primeira cidade do Brasil a sediar uma etapa de Mundial de Natação em Águas Abertas em 1995. O município foi laboratório para o esporte se desenvolver até tornar-se modalidade dos Jogos Olímpicos a partir de 2008. Ana Marcela Cunha, brasileira campeã olímpica na maratona aquática em Tóquio, nadou em Tapes em 2010, quando tinha 18 anos.

Localizada em uma enseada da Lagoa dos Patos, a cidade tem favorecida sua raia de natação. A geografia de Tapes garante segurança para os nadadores. Além da balneabilidade, o professor Wilson Mattos, responsável técnico pelas provas da competição, destaca ainda a qualidade e limpeza das águas, que não são afetadas pela poluição.

O festival começa no dia 17 de março (sexta-feira) com um congresso técnico e continua no sábado, às 9h, com a Travessia do Pontal de Tapes. Às 17h, começa a confraternização na Praia Central. No domingo (19), às 9h, é a vez das provas do Circuito de Águas Abertas.