Três destinos para curtir a Costa Doce do Rio Grande do Sul

As cidades às margens do Guaíba e da Lagoa dos Patos são uma boa opção para quem quer descansar, pegar uma praia ou curtir o Carnaval sem enfrentar o grande fluxo de veículos que rumam ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Conhecida como Costa Doce, a região conta com várias praias e atrativos. O Jornal do Comércio preparou uma lista de três destinos para conhecer com sugestões de pontos turísticos e a programação de Carnaval, entre outras dicas.

Distante a apenas 60 km de Porto Alegre via BR-116, Barra do Ribeiro, banhada pelo Guaíba, tem praias balneáveis de água doce. “A orla está totalmente reformulada com estrutura para bem atender aos turistas e conta com banheiros, programa Praia Acessível (Praia da Picada), orientadores turísticos, local apropriado para churrasco (Parque Municipal) e empréstimo de material esportivo”, conta Diego Alves Viegas, diretor de Comunicação da Barra do Ribeiro.

Entre as atrações da cidade, estão a Fábrica de Gaiteiros, projeto cultural de Renato Borghetti realizado em um prédio construído em 1932. No local, além das aulas, há a confecção dos instrumentos e diversas atividades culturais. A Fábrica de Gaiteiros já recebeu visitantes de todos estados brasileiros, além de turistas de 29 países.

O projeto cultural Fábrica de Gaiteiros recebe turistas de mais de 20 países. Foto: Prefeitura de Barra do Ribeiro/Divulgação/JC

Outro ponto de visitação ligado à história é o Barco Seival, reprodução da embarcação usada por Giuseppe Garibaldi durante a Revolução Farroupilha. Nos passeios pelo Guaíba são realizadas palestras educacionais e ações de preservação do meio ambiente. “Privilegiamos nossa relação com a história da Revolução Farroupilha, estâncias históricas, gastronomia campeira e paisagens que constituem o universo do gaúcho tradicionalista”, destaca Viegas.

Barra do Ribeiro possui em torno de 12 pousadas, três campings particulares e diversos restaurantes. A prefeitura está concluindo as obras dos molhes para atrair embarcações e veleiros.

Seguindo pela BR-116, a cerca de 100 km da Capital, chega-se a Tapes e às águas calmas da Lagoa dos Patos. Além de atrair visitantes para desfrutar de sol e praia, é destino de desportistas das mais diversas modalidades. As praias dispõem de banheiros, acessibilidade e churrasqueiras.

“Tapes é o destino perfeito para a família toda. Durante o dia, um belo passeio pela orla da Lagoa dos Patos que está sendo revitalizada dando lugar a vários pontos para lindas fotos. À noite, o passeio se concentra na praça central e nos bares da cidade com música ao vivo”, recomenda Eliézer Munhoz, guia de Turismo e Secretário de Meio Ambiente de Tapes.

As praias de Tapes atraem banhistas e praticantes de vários esportes. Foto: Prefeitura de Tapes/Divulgação/JC

A infraestrutura de hospedagem é composta por dois hotéis, quatro pousadas e cinco campings. Junto ao camping municipal há uma área de lazer com churrasqueiras e banheiros. Segundo Munhoz, Tapes tem se tornado um destino frequente de motorhomes. “Eles encontram em nossos campings a estrutura necessária para sua estadia”, ressalta. O turismo rural também se destaca através da Rota dos Butiazais. No município está localizado o maior Butiazal do Brasil, possuindo mais de mil hectares de butiá.

Mais ao Sul do Estado, a 140 km de Porto Alegre, está localizada Arambaré. A cidade tem quatro praias onde é possível se banhar nas águas tranquilas da Lagoa dos Patos: Praia da Costa Doce, Praia do Centro/Calçadão, Praia da Cibilslândia e Praia do Caramuru. O setor hoteleiro conta com cerca de 15 hotéis e pousadas e três campings.

Na alta temporada, o município de 4,5 mil habitantes recebe em torno de 10 mil a 15 mil pessoas nos finais de semana. “Os visitantes vêm aproveitar as belezas da Lagoa dos Patos e também a sombra das figueiras. Aqui somos considerados a capital das figueiras”, explica Walter André Rocha, diretor de Turismo de Arambaré. A Figueira da Paz, árvore com idade aproximada entre 400 e 700 anos, é um dos pontos turísticos. Outras atrações são a Plataforma de Pesca Quito Lima, a Trilha dos Piquetes e a gruta Santa Rita de Cássia.

Um dos pontos turísticos de Arambaré é a Plataforma de Pesca Quito Lima. Foto: Prefeitura de Arambaré/Divulgação/JC

A cidade tem um dos maiores carnavais da Costa Doce. Entre 80 mil a 100 mil pessoas no final de semana do Carnaval durante o Arambafolia, projeta Rocha.