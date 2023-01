Portaluppi tem um bom problema para resolver no Grêmio

A partida com o São José no domingo (29) deveria servir para o técnico Renato Portaluppi fazer algumas observações em relação ao elenco do Grêmio, além de testar alguns jogadores e dar rodagem para atletas como Cristaldo, que fez sua primeira partida como titular. Só que as condições do gramado sintético do Passo D'Areia não favoreceram os testes do treinador.

Por outro lado, o que Portaluppi deve ter tirado de lição é que ele tem um problema bom para resolver neste início de temporada. As entradas de Bitello e Ferreira deram outra movimentação na reta final da partida e mostraram que o time funciona melhor com eles. Villasanti, mesmo com o péssimo piso, também, exerceu bem a função de primeiro homem.

Só que ficaram de fora Pepê e Carballo, que nem no banco foram colocados na partida deste domingo. Como o treino desta segunda-feira foi o tradicional regenerativo, estiveram em campo apenas os atletas que não atuaram diante do São José.

Com isso, o time que enfrentará o Esportivo, nesta quarta-feira (1º), às 20h, em Bento Gonçalves, será definido no treino fechado desta terça. A pergunta que fica é qual será o meio-campo ideal do Tricolor neste início de ano?

Nos minutos finais da atividade desta segunda-feira, Portaluppi conversou por cerca de cinco minutos com Bitello, em separado. Gesticulando bastante, o técnico deu várias instruções para o meio-campista, o que pode indicar uma mudança de posição do jogador para o encaixe de uma nova peça no setor.

A dúvida que fica é se Portaluppi mandará a formação titular que vinha usando ou fará mais alguns testes no duelo na Montanha dos Vinhedos. Quem pode aparecer na relação para a partida é o lateral-direito João Pedro. Apresentado na última semana, o jogador contratado junto ao Porto, de Portugal, ainda não fez sua estreia com a camisa tricolor.

Nesta segunda-feira quem nem esteve no CT Luiz Carvalho e já se despediu dos companheiros é o meia-atacante Isaque. Sem espaço no grupo, o jogador de 25 anos deve retornar para o Guarani, de Campinas, clube que já defendeu no ano passado pela Série B.