Grêmio vence o São José, mantém os 100% e dispara na liderança do Gauchão

O duelo diante do São José foi para testes e observações. Na verdade, pouco pôde ser visto. Após uma primeira etapa horrorosa, o Grêmio deu uma leve melhorada na etapa final, quando entraram alguns titulares, o suficiente para vencer o São José na noite deste domingo (29), por 1 a 0, no sofrível gramado sintético do estádio Francisco Noveletto.

O trinfo tricolor sobre o Zeca mantém os 100% de aproveitamento e deixa o time de Renato Portaluppi ainda mais líder, agora, com nove pontos. De quebra, o Grêmio acabou com o tabu de nunca ter vencido o São José no campo sintético do Passo D’Areia.

Como já era previsto, Portaluppi preservou os titulares, sem sequer levar alguns deles para o Passo D’Areia, e mandou um time reserva a campo diante do Zeca. E uma das justificativas para essa escolha, além de dar rodagem para o grupo, são as condições do gramado do estádio. E após o piso ter sido molhado antes da bola rolar, a situação ficou ainda pior.

Os primeiros 45 minutos podem ser resumidos em uma única palavra: chutão. Os dois times pegavam a bola e tentavam a ligação direta com a bola aérea longa. Com isso, nem o São José, nem o Grêmio, produziram jogadas com troca de passes ou alguma criação mínima. Algo que se esperava mais do Tricolor, pela capacidade técnica de alguns jogadores como Villasanti e Cristaldo. Mas nada aconteceu.

As equipes voltaram iguais para o segundo tempo e quem criou a primeira situação clara de gol foi o dono da casa. Aos cinco minutos, Diogo Barbosa afastou mal e entregou a bola para Thiago Santos após pressão de Netto. O centroavante bateu forte, mas Grando fez importante defesa para salvar o Tricolor.

E com o passar do tempo, o técnico Renato Portaluppi apelou para alguns titulares que estavam no banco de reservas. Entraram Fábio, Ferreirinha e Bitello. E foi de Bitello a primeira chegada mais perigosa em um chute de fora da área para defesa de Fábio, aos 32 minutos.

Mas três minutos depois, a estrela de Portaluppi brilhou e uma outra substituição do treinador balançou as redes. Após chegada pelos dois lados, a bola sobrou para Fábio, na direita, e ele cruzou para o meio da área. Galdino dominou e, de direita, fuzilou o goleiro do Zequinha para tirar o zero do placar.

Com pouco tempo para reagir, o São José partiu para cima, mas não conseguiu sequer um gol de empate. Já o Tricolor manteve os 100% de aproveitamento e segue cada vez mais líder do Estadual.

São José 0 Fábio; Matheus Pivô, Tiago Pedra, Bruno Jesus e Marcelo; Lissandro (John Kleber), Neko (Matheuzinho) e Karl; Sillas, Netto (Thayllon) e Thiago Santos. Técnico: Thiago Gomes.

Grêmio 1 Gabriel Grando; Thaciano (Fábio), Gustavo Martins, Bruno Uvini e Diogo Barbosa; Villasanti (Thiago Santos), Lucas Silva, Cristaldo (Ferreira), Gabriel Silva e Guilherme (Bitello); Diego Souza (Galdino). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva.