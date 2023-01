Gauchão: Grêmio deve ter reservas diante do São José, no domingo

Diante do Brasil de Pelotas, a vitória foi ainda mais suada que na estreia, mas contou com o brilhantismo e a categoria de Luis Suárez O Grêmio segue 100% no Gauchão 2023., que decidiu mais uma vez. Só que para este domingo (29), às 20h30min, pela 3ª rodada do Estadual, diante do São José, no gramado sintético do Passo D'Areia, há a possibilidade de que o uruguaio e outros titulares sejam preservados.

Com isso, o técnico Renato Portaluppi poderá fazer outras observações e dar rodagem para o grupo. Ao todo, o Tricolor está com 37 atletas no elenco e o vice de futebol, Paulo Caleffi, já avisou que o desejo do treinador é trabalhar com 30 jogadores ao longo do ano. Só no meio-campo, são 15 atletas. E para saber quem vai ficar e quem vai ser colocado no mercado, o técnico precisa colocar em campo.

Um dos times escalados na atividade desta quinta-feira, antes do temporal cair em Porto Alegre, tinha Gabriel Grando; Thaciano, Gustavo Martins, Bruno Uvini e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva, Cristaldo; Gabriel Silva, Guilherme e Diego Souza. Caso Portaluppi opte por uma formação totalmente reserva, essa equipe pode enfrentar o Zequinha no Passo D'Areia.

Agora, o técnico pode mesclar algumas peças que ele queira dar mais rodagem, caso de Gustavinho e Galdino, que participaram da vitória sobre o Brasil de Pelotas. A tendência é de que seja um time misto, com a preservação de alguns jogadores titulares e a entrada de outros que não tiveram muito tempo em campo nestes três jogos na temporada.

O gramado do estádio do São José também é uma das justificativas para a preservação de alguns atletas. Após a vitória sobre o Xavante, Portaluppi falou sobre o assunto. "Domingo é grama sintética. É mais um problema que a gente vai ter, mas fazer o quê? É o campeonato estadual. No sábado, vocês liguem para o X-9 depois do meio-dia e, de repente, ele já passa o time para vocês", brincou o treinador, se referindo ao vazamento das escalações antes dos jogos.

O Grêmio ainda treina nesta sexta-feira (27), em atividade aberta à imprensa, e um trabalho fechado, no sábado, antes do confronto no domingo.