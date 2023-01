Suárez define mais uma vez e Grêmio bate o Brasil de Pelotas

O gol parecia que não ia sair. Mesmo apoiado por 29.806 torcedores, o Grêmio sofreu com a retranca e com a cera técnica armada pelo Brasil de Pelotas na noite desta quarta-feira (25), na Arena. Mas quem tem Luis Suárez tem gol. Aos 44 minutos do segundo tempo, El Pistolero entrou em ação e garantiu a vitória por 1 a 0 do Tricolor sobre o Xavante, pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho, mantendo os 100% de aproveitamento e a liderança da competição. No próximo domingo, o Grêmio encara o São José no gramado sintético do Passo D’Areia.

O primeiro tempo foi truncado, com muitas faltas, pouca criação e de bastante trabalho para o árbitro. A chance mais clara dos donos da casa ocorreu aos 18 minutos: bola levantada na área e Bitello cabeceou para grande defesa de Marcelo Pitol. Quatro minutos depois, após cobrança de escanteio, Kannemann usou a cabeça e a bola passou muito perto do poste esquerdo.

E parou por aí o processo criativo da equipe de Renato Portaluppi na primeira etapa. No último lance do primeiro tempo, Suárez e Pitol se estranharam, precisaram ser contidos, bateram boca e receberam cartão amarelo. Na entrada para os vestiários, mais confusão entre os jogadores reservas dos dois times.

E o Xavante começou a etapa final assustando. Logo no primeiro minuto, Rennan Siqueira cobrou escanteio e João Marcus subiu sozinho, mas acabou cabeceando para fora, com perigo para o goleiro Brenno. Só que no lance seguinte, o meio-campista Rone perdeu a cabeça e acertou as travas da chuteira na perna de Pepê e foi expulso direto, deixando a equipe pelotense com um a menos.

A partir de então foi um confronto de ataque contra defesa e um show de simulação de lesões, quedas gratuitas no gramado e muita cera dos jogadores do Xavante. Aos 13, Carballo cruzou, João Marcus jogou contra o próprio patrimônio e Pitol desviou para a linha de fundo. Aos 29 foi a vez de Ferreirinha, em jogada pessoal, chutar muito perto do canto esquerdo de Pitol.

A cera técnica e o anti-jogo praticados pelo Brasil fizeram com que o juiz acrescentasse 12 minutos ao tempo normal. Mas nem foi preciso. Aos 44, Ferreira encontrou Suárez dentro da área e o artilheiro gremista dominou, girou sobre o marcador e chutou para o fundo das redes para definir a primeira vitória diante da sua torcida no Gauchão.

Grêmio 1 Brenno; Fábio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo (Diego Barbosa); Carballo (Cristaldo), Pepê (Diego Souza), Galdino (Gustavinho), Bitello e Ferreira; Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Brasil-Pel 0 Marcelo Pitol; Luiz Gustavo, João Marcus, Rafael Dumas (Cézar Henrique) e Rennan Siqueira; Chicão, Guilherme Nunes (Amaral) e Germano (Mário Henrique); Rone, Rafael Pernão (Marcio Jonatan) e Da Silva (Luiz Felipe). Técnico: Rogério Zimmermann.

Árbitro: Wagner Silveira Echevarria.