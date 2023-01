Contra o São Luiz, Inter busca sua primeira vitória no Gauchão

novo empate, desta vez, com o Avenida, em 1 a 1, na última quarta-feira. Quem imaginava um time pronto, precisando apenas de pequenos retoques neste início de temporada, tendo como base a equipe vice-campeã Brasileira no ano passado, se enganou redondamente. As duas primeiras amostras do Inter em 2023 deixaram muito a desejar e a cobrança já foi feita pelo próprio técnico Mano Menezes, após um

Sem muito tempo para corrigir as falhas e remobilizar o grupo, o Colorado volta a campo neste sábado (28), às 16h30min, contra o São Luiz, de Ijuí, no Beira-Rio, pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. Na coletiva pós-jogo, Mano cobrou mais empenho e competitividade de seus atletas.

"Nossa equipe é de doação total. Só poderá entregar o que fomos se estiver quase no seu limite, com muita disputa. Faltou isso nos dois primeiros jogos. Principalmente no início. Acho que terminou bem aqui, em comportamento. Fiz esta cobrança no intervalo. É este detalhe que acho fácil de ajustar, mas não menos importante", diagnosticou.

Dentro de campo, Mano iniciou a partida fazendo alguns testes em Santa Cruz do Sul. Porém, no intervalo, De Pena, que iniciou no banco, foi acionado e Wanderson foi colocado no lugar de Alemão, testando os dois atacantes de lado juntos na frente. Essa mudança não está fora de cogitação já para o início da partida com o São Luiz, neste sábado.

Aliás, Alemão foi pauta na coletiva. Questionado sobre a falta de vitórias, Mano justificou que a equipe marcou três gols em dois jogos e disse que a equipe poderia ter feito mais e, consequentemente, vencido. "Não é falta de gols em si, mas a falta de solução ao ataque. E não disse que falta alguém para entrar no lugar do Alemão, mas que falta mais Alemão", comentou o treinador.

Para o jogo deste sábado, o Inter terá apenas o treino desta sexta-feira, já que nesta quinta a atividade foi suspensa pelo temporal que caiu em Porto Alegre. A tendência é de que Bustos retorne à lateral-direita na vaga de Mário Fernandes e de que o meio-campo seja formado por Johnny, De Pena, Mauricio e Alan Patrick.

A grande incógnita fica mesmo no ataque: Wanderson, Alemão e Pedro Henrique brigam por duas vagas. Caso Mano opte por dar mais uma chance para Alemão, Pedro Henrique volta para o banco. Agora, se o técnico preferir colocar PH mais à frente, com Wanderson aberto pela direita, Alemão ficará como opção para o segundo tempo.