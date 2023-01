Inter apenas empata com o Avenida e segue sem vencer no Gauchão

O Inter foi até Santa Cruz do Sul e apenas empatou com o Avenida em 1 a 1, nesta quarta-feira (25), pela 2ª rodada do Gauchão. O Colorado teve um desempenho aquém da expectativa na etapa inicial, melhorou no segundo tempo, mas não o suficiente para vencer a primeira no Estadual. A equipe volta a campo no próximo sábado, às 16h30min, em casa, para enfrentar o São Luiz.

O técnico Mano Menezes surpreendeu promovendo três trocas em relação ao time que empatou com o Juventude na primeira rodada do Estadual. Mário Fernandes, Matheus Dias e Pedro Henrique entraram nas vagas de Bustos, De Pena e Wanderson. As trocas parecem que surtiram pouco efeito.

Assim como na estreia, o Inter praticamente iniciou a partida perdendo. Logo aos três minutos, após cobrança de escanteio, Micael ajeitou de cabeça e Carlos Henrique também usou a cabeça para abrir o placar para o Avenida. A principal falha partiu de Mário Fernandes. Sem atuar há mais de seis meses, o lateral precisa de mais minutagem em campo para recuperar o bom futebol.

Atrás do marcador e totalmente desencontrado, o Colorado pouco criou na etapa inicial. Com erros de passes simples, os comandados de Mano não se encontraram. A única chance do Inter saiu dos pés de Johnny, aos 33 minutos, mas o chute, de fora da área, passou perto do poste esquerdo. Em contrapartida, o Avenida quase ampliou com Pionteck, mas Keiller defendeu firme o chute forte também de fora da área.

Após a péssima atuação do primeiro tempo, Mano promoveu duas trocas no intervalo, com as entradas de De Pena e Wanderson nos lugares de Matheus Dias e Alemão. E a resposta colorada não poderia ser melhor. Com apenas 30 segundos, Wanderson ajeitou para De Pena, bater no canto de Rodolfo para deixar tudo igual no Estádio dos Eucaliptos.

Melhor e embalado pelo gol, aos quatro minutos, Mário Fernandes cruzou e Pedro Henrique cabeceou para baixo, forçando Rodolfo a fazer boa defesa para evitar a virada colorada. A evolução do time de Mano foi clara, além de provar que Wanderson e Pedro Henrique podem atuar juntos, com a ida de Alemão para o banco.

o Inter seguiu melhor, pressionando, mas faltou caprichar um pouco mais no terço final do campo. Aos 43 minutos, alguns refletores do Eucaliptos apagaram e a partida ficou paralisada por 22 minutos. A bola voltou a rolar e o Inter quase marcou em dois lances: Alan Patrick e De Pena em dois chutes, mas a bola foi para fora. No final, o empate foi o resultado mais justo.

Avenida 1 Rodolfo; Lucas Lopes, Micael, Marcão e Cesar Nunes; Jhonata, Rafael Carrilho (Adeílson Maranhão) e Guilherme Garré (PH); Wesley Pionteck (Marcelinho), Dionatan Machado (Jeferson) e Carlos Henrique (João Pedro). Técnico: Márcio Nunes.

Inter 1 Keiller; Mário Fernandes (Bustos), Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny, Matheus Dias (De Pena), Mauricio (Estêvão), Alan Patrick e Pedro Henrique (Lucca); Alemão (Wanderson). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho.