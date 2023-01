Mano repete time do Inter diante do Avenida

empate em 2 a 2 com o Juventude O Inter vai para sua primeira partida fora de casa no Campeonato Gaúcho. Depois do, em casa, no último sábado (21), os comandados de Mano Menezes vão a Santa Cruz do Sul em busca da primeira vitória na competição. Nesta quarta-feira (25), às 19h, o Colorado encara o Avenida, no Estádio dos Eucaliptos, pela 2ª rodada do Estadual. A tendência é que o treinador mantenha a mesma escalação da estreia.

O zagueiro Rodrigo Moledo, ausente na atividade da segunda-feira, trabalhou normalmente e deve estar em campo nesta quarta. A baixa, porém, foi Carlos de Pena. O uruguaio permaneceu na academia, mas não preocupa para o enfrentamento com o Periquito. Dessa forma, a formação não deve ter surpresas.

A única alteração poderia ocorrer no ataque. Wanderson sairia do time para a entrada de Pedro Henrique. A substituição ocorreu na etapa final e o jogador, natural de Santa Cruz do Sul, entrou e marcou o gol de empate do Inter. No entanto, o discurso pós-jogo do técnico Mano Menezes leva a crer que a equipe terá uma sequência de escalação. O provável Colorado tem Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.

O Avenida, que estreou com empate sem gols diante do Novo Hamburgo, fora de casa, busca se manter na elite do futebol gaúcho. E, para isso, precisa pontuar dentro de casa. O técnico Márcio Nunes também deve manter o mesmo time, com Rodolfo; Lucas Lopes, Micael, Marcão e Cesar Nunes; Jhonatan, Rafael Carrilho e Guilherme Garre; Wesley Pionteck, PH e Carlos Henrique.

A novidade no treinamento do Inter nesta quarta foi a presença do goleiro John. Após alguns dias de trabalhos internos, o jogador vindo por empréstimo do Santos se juntou a Keiller, Emerson Júnior e Anthoni e treinou com os companheiros no gramado do CT Parque Gigante.