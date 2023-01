Na estreia do Gauchão, Inter empata com o Juventude

Na abertura do Gauchão 2023, o Internacional decepcionou a torcida Colorada ao empatar com o Juventude em 2 a 2, neste sábado (21), no estádio Beira-Rio. Os gols da partida foram marcados por Rodrigo Rodrigues e Echaporã para o time de Caxias do Sul e Carlos De Pena e Pedro Henrique para o Colorado. O gol do time caxiense foi marcado aos 3 minutos de partida após uma falha do goleiro Keiller que espalmou a bola nos pés do centroavante Rodrigo Rodrigues. Treinado pelo técnico Celso Roth, o Juventude após o gol armou uma retranca que dificultou a atuação do time de Mano Menezes.

No primeiro tempo, o Internacional seguiu pressionando o time de Caxias, mas as tentativas esbarravam no goleiro Pegorari que fez duas defesas impressionantes após dois chutes de Alan Patrick. Um destaque negativo no primeiro tempo foi a atuação do centroavante Alemão que não conseguiu concluir a gol. No primeiro tempo, o Internacional finalizou 12 vezes ao gol e o Juventude, apenas duas. Quando o árbitro Leandro Vuaden apitou o final do primeiro tempo, a torcida Colorada vaiou o desempenho do time de Mano Menezes.

No segundo tempo, o Colorado voltou pressionando o Juventude. Aos 4 minutos, o uruguaio Carlos De Pena finalizou de perna esquerda da entrada da área no ângulo esquerdo do goleiro Pegorari para empatar o jogo em 1 a 1 para delírio da torcida Colorada. Após muita pressão do Inter, o Juventude marcou o segundo gol. Daniel Bolt cobrou o arremesso lateral pelo lado direito e o zagueiro Vitão tirou de cabeça. No entanto, Echaporã dominou a bola dentro da área e chutou. A bola desviou em Vitão e acabou por tirar o goleiro Keiller da jogada. Aos 30 minutos, o atacante Pedro Henrique acertou um chute de perna de direita para empatar em 2 a 2 a partida. No final da partida, uma parte da torcida Colorada vaiou o time de Mano Menezes. E outra parte dos torcedores aplaudiu o Colorado na saída de campo. No outro jogo da rodada do Campeonato Gaúcho, em Ijuí, o São Luiz empatou em 1 a 1 com o Ypiranga.

Inter (2): Keiller; Fabricio Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny (Mateus Dias) e Carlos De Pena; Mauricio (Estevão), Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Alemão (Luca). Técnico: Mano Menezes.

Juventude (2): Pegorari; Dani Bolt, Danilo Boza, Felipe Carvalho (Walce) e Guilherme Guedes (Alan Ruschell); Jean Irmer (Wesley Hudson), Mandaca, Emerson Santos (Boldrin) e Jadson; Roberto Rodrigues e David da Hora(Echaporã). Técnico: Celso Roth.

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Juarez de Mello Junior.