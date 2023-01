Tropeço na estreia do Campeonato Gaúcho não assusta Mano Menezes

A estreia no Campeonato Gaúcho foi com um empate em 2 a 2 diante do Juventude , em casa, para um público de mais de 23 mil colorados. Algumas vaias puderam ser ouvidas no intervalo e no fim da partida, mas logo em seguida foram superadas pelos aplausos dos torcedores que reconheceram o esforço dos jogadores em início de temporada. Lembrando que foi apenas o primeiro jogo do Inter no ano. Só que o segundo já vem aí. Nesta quarta-feira (25), o Colorado vai até Santa Cruz do Sul para enfrentar o Avenida, às 19h, no Estádio dos Eucaliptos, pela 2ª rodada do Gauchão.

Sem muito tempo para trabalhar, o grupo se reapresentou nesta segunda-feira, após a folga do domingo. Na terça, realiza mais um trabalho e já inicia o deslocamento para o Vale do Rio Pardo. A tendência é que Mano não mude a equipe. Porém, se ocorrer, pode ser na zaga e por questão física.

Nesta segunda (23), Rodrigo Moledo permaneceu na academia e não foi a campo. Caso não tenha condições de atuar, o treinador pode escolher entre Igor Gomes ou Mário Fernandes como dupla de zaga ao lado de Vitão. Antes da atividade desta segunda, Mano reuniu os jogadores no centro de um dos gramados do CT Parque Gigante e conversou com o grupo.

A boa notícia neste início de semana foi a presença de Gabriel Mercado no gramado, dando início ao trabalho de transição física. O defensor argentino sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda em meio à pré-temporada. Ele deve retomar a titularidade assim que tiver condições de jogo.

Pelo menos dois jogadores já foram bastante questionados logo na primeira partida da temporada. O goleiro Keiller, após rebater uma bola fácil de defender, no primeiro gol do Juventude, e o atacante Alemão, pela inoperância. O recém-chegado John, vindo do Santos, ainda não tem condições de atuar, mas vem exatamente para fazer sombra para Keiller. Já o atacante colorado sabe que a direção está no mercado em busca de um nome forte que chegue para ser titular.

Quem começa o ano caindo novamente nas graças do torcedor é Pedro Henrique. Amuleto de Mano, sempre que acionado, corresponde. Ele entrou no segundo tempo contra o Juventude, deixou o seu e garantiu o empate em casa. A pergunta que fica é se PH não deve ser titular no lugar de Wanderson ou formar dupla com o camisa 11, deixando Alemão no banco.

Para o confronto com o Avenida, o Inter deve ter Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo (Igor Gomes ou Mário Fernandes) e Renê; Johnny, De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.