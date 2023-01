Gauchão: Cristaldo aparece no BID e deve estrear diante do Brasil-Pel

O último jogador pendente do Grêmio está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e deve fazer sua estreia nesta quarta-feira (25) pelo Grêmio. O meia Franco Cristaldo está liberado para atuar e deve enfrentar o Brasil de Pelotas pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho. A tendência é de que o argentino seja testado na vaga do colombiano Campaz.

O imbróglio para a regularização do jogador demorou mais que o normal devido a uma pendência do Huracán, seu último clube, junto à Associação de Futebol da Argentina (AFA) por conta de um débito não quitado. O departamento jurídico gremista entrou em contato com a AFA que agilizou o processo para que Cristaldo tivesse condições de jogar.

A dúvida que fica é se o técnico Renato Portaluppi irá escalar o meia desde o início da partida ou entrando ao longo do duelo com o Xavante. Nitidamente, a ideia da direção é dar minutagem para que Campaz mostre seu futebol, se valorize e o clube consiga vendê-lo. Entretanto, quanto mais o colombiano joga, menos vale. A informação repassada pelos dirigentes de que o meia estava treinando muito bem na pré-temporada não se confirmou.

Além disso, o Tricolor está com um atleta estrangeiro a mais, o que exige um rodízio já que só é permitido cinco atletas em competições nacionais. Campaz, Villasanti e Suárez, Carballo, Cristaldo e Kannemann precisam revezar as cinco vagas.

Para o enfrentamento com o time de Pelotas, às 21h30min desta quarta-feira, a tendência é de que Portaluppi mantenha os titulares em campo, mas utilizando todas as substituições. A ideia do técnico é dar o máximo de tempo possível para o time se entrosar sem que ocorra desgaste físico. Já para o confronto do próximo final de semana, contra o São José, no Passo D'Areia, no questionado e criticado gramado sintético, a equipe provavelmente será escalada com uma formação reserva.

neste início de temporada Além do fenômeno Luis Suárez, quem vem ganhando bastante destaqueé o meio-campista Bitello. Ele já havia encerrado 2022 com boas atuações, sendo um dos melhores ou, senão, o mais regular, na campanha tricolor na Série B. Porém, a direção do Grêmio precisa vender atletas e, se aparecer uma boa proposta, Bitello deve ser negociado.

Dois seis gols marcados pelo time neste ano, quatro foram do atacante uruguaio e os outros dois de Bitello. Como o Tricolor detém 70% dos direitos do jogador, a direção quer pelo menos 8 milhões de euros (R$ 45 milhões) para negociá-lo. No final de 2022, teria surgido uma proposta de 6 milhões de euros, rechaçada pelo clube.

Nesta terça, o tricolor realiza o último trabalho antes da partida com o Brasil-Pel, pela 2ª rodada do Gauchão. Antes da atividade, o lateral-direito João Pedro será apresentado oficialmente.