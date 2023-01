Com gol de Luiz Suárez, Grêmio vence o Caxias de virada

Na estreia do Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu neste sábado (21) o Caxias por 2 a 1, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Os gols da vitória do Tricolor gaúcho foram marcados por Bitello e Luis Suárez. O Caxias descontou com David Peninha. No time de Renato Portaluppi, os destaques foram para as atuações dos jogadores Bitello e Luis Suárez. No primeiro tempo, o time do Caxias começou pressionando o Tricolor. Aos 7 minutos, Bruno Ferreira fez o lançamento longo para Eron na entrada da área, o goleiro Brenno saiu do gol para defender a bola.

No entanto, aos 9 minutos, Jean Dias aplicou uma meia-lua em Fábio na ponta-esquerda. A bola ficou com Peninha que driblou o goleiro Brenno e finalizou da entrada da pequena área para marcar o gol do Caxias. Após muita pressão do Tricolor que ameaçava o Caxias com jogadas de Luis Suárez e Bittelo, aos 27 minutos, Ferreira fez um passe da ponta-esquerda para dentro da área, o centroavante Luis Suárez chutou cruzado para defesa do goleiro Bruno Ferreira, Bitello pegou o rebote e chutou no canto esquerdo para empatar a partida.

No segundo tempo, o time de Renato Portaluppi voltou melhor que a equipe caxiense. O Tricolor começou pressionando. Aos 10 minutos, Ferreira cobrou escanteio pelo lado esquerdo e Bruno Alves cabeceou na primeira trave à esquerda do gol de Bruno Ferreira. Aos 32 minutos, Diogo Barbosa fez uma tabela com Ferreira pela ponta-esquerda. A bola ficou com Luis Suárez que finalizou com categoria da entrada da área no canto esquerdo do goleiro Bruno Ferreira para marcar o segundo gol gremista. Aos 39 minutos, o Grêmio perdeu um pênalti. Éverton Galdino cobrou o pênalti no canto inferior esquerdo. O goleiro Bruno Ferreira acertou o lado e faz a defesa. Destaque na partida, o uruguaio Luis Suárez foi muito aplaudido pela torcida do Grêmio ao deixar a partida na etapa complementar. O centroavante foi substituído por Thaciano.

Atual pentacampeão do Gauchão, o Grêmio chega a 103ª edição da competição em busca do sexto título. O regulamento do Gauchão 2023 segue o mesmo da edição passada. São 12 equipes que jogarão entre si em turno único. Os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta para definir os finalistas. As finais do Gauchão também acontecem em duas partidas. Os dois últimos colocados na tabela de classificação serão rebaixados para a Série A2 - Divisão de Acesso em 2024.

Caxias (1): Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Jonata; Moacir (Marlon), Marcel e David Peninha (Richard); Diego Rosa (Marcão), Jean Dias e Eron (Guedes). Técnico: Thiago Carvalho.

Grêmio (2): Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo (Diogo Barbosa); Carballo (Gustavinho), Pepê, Bitello, Campaz (Galdino) e Ferreira (Thiago Santos); Luis Suárez (Thaciano). Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima, auxiliado por Michael Stanislau e Maira Mastella Moreira.