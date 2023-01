Com a atração de Luis Suárez, Grêmio começa a busca pelo hexa do Gauchão

febre Luis Suárez Embalado pela, o Grêmio chega a Caxias do Sul como o grande favorito a vencer o duelo de abertura do Gauchão, neste sábado (21), às 16h30min, no Estádio Centenário. Por conta do atacante uruguaio, a direção grená disponibilizou uma carga de ingressos ainda maior para a torcida visitante, que pode ser mais que a do próprio Caxias.

Dentro de campo, o técnico Renato Portaluppi deve manter a mesma escalação que venceu o São Luiz na terça e conquistou a Recopa Gaúcha. Ainda sem contar com Cristal, que não teve o nome regularizado no BID da CBF, o lateral-direito João Pedro já está apto para atuar. Diego Souza, com uma virose, é dúvida para subir a Serra.

A possível escalação tem Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Bitello; Campaz, Ferreira e Suárez.