Grêmio começa a surfar a onda Luis Suárez

Uma onda de otimismo, entusiasmo e muito gremismo. Esse é o espírito do torcedor tricolor neste início de 2023. A estreia do time nesta terça-feira, com a vitória por 4 a 1 sobre o São Luiz, de Ijuí, e a consequente conquista da Recopa Gaúcha, só aumentou o clima de euforia que toma conta de quem passa por perto do CT Luiz Carvalho e da Arena. E o "culpado" disso tudo é Luis Suárez, autor de três gols logo na sua estreia com a camisa tricolor.

E o clube já está colhendo frutos dessa onda de coisas boas que a vinda do atacante uruguaio gera aos cofres e à imagem do Grêmio. No último sábado, a direção informou ter superado a marca de 70 mil sócios ativos, embalados pela chegada de Luisito. Em apenas duas semanas após o anúncio do uruguaio, foram cerca de 10 mil novos associados.

Outra marca que prova a febre Suárez entre a torcida é a venda de camisas. O torcedor que vai até as lojas oficiais dos produtos do clube não encontra o número 9 para colocar às costas do manto tricolor. A camisa celeste, lançada no ano passado antes mesmo da possibilidade da vinda do atacante, também está esgotada e uma nova remessa já foi encomendada para a fornecedora de material esportivo.

A estreia no Campeonato gaúcho, sábado, diante do Caxias, no Centenário, fez com que o a própria direção do clube grená modificasse a logística de venda de ingressos e aumentasse consideravelmente o número de entradas para a torcida gremista ver de perto seu novo ídolo. Dos 17 mil ingressos colocados à venda, cerca de 7 mil devem ser disponibilizados para os gremistas.

Nesta quarta-feira, o presidente do Caxias, Necco Argenta, confirmou que em conversa com Alberto Guerra, o mandatário gremista disse que a equipe da Capital subirá a Serra com o grupo completo, o que torna o duelo ainda mais atrativo ao torcedor no Centenário.

O dia seguinte ao hat-trick de Luisito na Arena foi de repercussão mundial nos principais jornais do mundo. O Marca, da Espanha, por exemplo, comparou Suárez a velhos roqueiros. "Os velhos roqueiros nunca morrem, e os artilheiros são eternos e não se cansam de fazer gols, seja na Holanda, Inglaterra, Espanha, Uruguai ou Brasil. Este é Luis Suárez".

O As, outro jornal da Espanha, onde Suárez atuou por duas temporadas defendendo o Atlético de Madrid, escreveu que 'o Brasil se rendeu ao uruguaio com uma atuação galáctica'. "Estreia meteórica do 'Pistoleiro' pelo Grêmio", complementou.

O jornal L'Équipe, da França, afirmou que a história entre Suárez e o Grêmio parece o início de um romance. Já o The Mirror, da Inglaterra, destacou durante o texto que Suárez voltou a marcar três gols em um jogo após quase dez anos - foi na goleada de 5 a 1 do Liverpool sobre o Norwich, em dezembro de 2013, quando marcou quatro em um só jogo.

O Daily Mail, também da Inglaterra, escreveu que Luisito 'viveu uma estreia dos sonhos' pelo Grêmio. "Um começo brilhante na vida no Brasil depois de deixar o clube de infância (Nacional) pela segunda vez", diz o começo do texto. E o Olé, da Argentina, disse que 'Suárez vai tentar ajudar o Grêmio a recuperar o destaque perdido no País', lembrando que o time gaúcho volta da segunda divisão.

A quarta-feira foi de treino e recondicionamento físico pós-jogo para quem foi a campo e coletivo para quem não atuou. Suárez viralizou nas redes sociais com fotos suas e da família fazendo compras em um mercado na Capital. Nesta quinta, o grupo completo se reapresenta e inicia a preparação para a partida com o Caxias.