Gauchão tem início com dupla Grenal enfrentando a Caju

decisão da Recopa Gaúcha, na qual o Grêmio conquistou o título, com goleada sobre o São Luiz por 4 a 1 Caxias e Grêmio abrem o Estadual. O time da Capital vai em busca do hexacampeonato gaúcho, enquanto a equipe grená tenta voltar a vencer a competição, o que não ocorre desde 2000. Depois da, a bola vai começar a rolar pelo Gauchão neste fim de semana. No sábado (21), às 16h30min, no Estádio Centenário,abrem o Estadual. O time da Capital vai em busca do hexacampeonato gaúcho, enquanto a equipe grená tenta voltar a vencer a competição, o que não ocorre desde 2000.

Já o Inter quer acabar com um jejum de sete anos sem conquistar o título gaúcho. O último foi em 2016, sob o comado de Argel Fuchs, no polêmico Grenal no qual Eduardo Sasha dançou a valsa dos 15 anos em alusão ao número de anos sem títulos do maior rival. No sábado, às 19h, no Beira-Rio, o Colorado recebe o Juventude, que tem como destaque o treinador Celso Roth. Após um longo período longe da casamata, o comandante retornou nas últimas rodadas do Brasileirão do ano passado.

No Interior, destaque para o Ypiranga, de Erechim, finalista da última edição, que manteve o treinador Luizinho Vieira e alguns atletas que levaram o clube ao vice-campeonato em 2022. Soma-se ao elenco neste ano, as chegadas dos atacantes William Barbio, ex-Vasco, Guilherme Azevedo, ex-Grêmio e Bruno Baio, ex-Inter.

O São Luiz, de Ijuí, mesmo sendo goleado na final da Recopa Gaúcha, apresentou um conjunto interessante nas mãos do jovem técnico William Campos, de apenas 34 anos, filho do já falecido treinador Beto Campos. Destaque para o volante Paulinho Santos, autor do gol na Arena no meio da semana, e o atacante Éderson, que já jogou no Athetico-PR.

O São José aposta na juventude e experiência do treinado Tiago Gomes, que tem no currículo passagem pela base gremista, além de alguns times do Interior gaúcho. No elenco, além do experiente goleiro Fábio, a direção aposta em atletas com passagem pela base da dupla Grenal, entre eles Cléberson, Netto e Thiago Santos (Inter) e Rondinelly, Guilherme Biteco e Thayllon (Grêmio).

O Novo Hamburgo, última equipe do Interior a vencer o Gauchão (bateu o Inter em 2017) vai em busca de repetir o feito sob o comando do técnico Gabardo Júnior, que fez carreira na base do Grêmio. Sem destaques dentro das quatro linhas, o Nóia montou um time competitivo para tentar surpreender no Estadual.

O adversário do Inter neste sábado contratou 22 jogadores e reformulou bastante o elenco para tentar voltar à Série A do Brasileirão neste ano. Ainda em 2022, a direção do Juventude apostou na volta de Celso Roth ao trabalho, após seis anos sem clube. A direção buscou jogadores sem espaço em times da Série A. De conhecidos no elenco, estão Alan Ruschel e Vini Paulista.

Já o rival do Ju, que encara o Grêmio neste sábado, no Centenário, espera fazer uma grande temporada para finalmente conseguir o acesso à Série C. O Caxias manteve o jovem técnico Thiago Carvalho no comando da equipe, mas o elenco foi bastante reformulado. Apenas seis jogadores de 2022 permaneceram.

Campeão da Divisão de Acesso do ano passado, o Esportivo manteve o time base e o técnico Carlos Moraes para a disputa do Estadual. Além da manutenção de boa parte do elenco que disputou a Série D em 2022, a direção do clube de Bento Gonçalves contratou o meia-atacante Laílson e o centroavante Flávio Torres, velhos conhecidos do torcedor.

Com sérios problemas financeiros, o Brasil de Pelotas recorreu a um velho conhecido para comandar o time dentro de campo. O técnico Rogério Zimmermann será o comandante da equipe, que terá a experiência do goleiro Marcelo Pitol e de outros atletas rodados pelo Estado e pelo País, como o atacante Da Silva e os volantes Amaral e Chicão, que já passaram pelo Xavante.

Assim como o Esportivo, o Avenida retorna à elite gaúcha com a missão de permanecer entre os grandes. A direção do Periquito manteve o técnico Márcio Nunes, que comandou o time nas últimas duas temporadas. Além de manter jogadores que foram bem no ano passado, o clube buscou atletas que se destacaram nas Séries C e D do Brasileiro.

O Aimoré vai para disputa de mais um Gauchão com um técnico estreante: Edinho Rosa. Ele comandará um elenco que em sua maioria também não jogou o Estadual. Destacam-se no grupo os experientes volantes Mardley e Paulinho Dias e o atacante Wesley Pacheco.