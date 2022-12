Morte de Pelé: clubes, atletas e figuras públicas prestam homenagens ao Rei do Futebol

Pelé morreu por falência múltipla de órgãos O futebol perdeu seu Rei na tarde desta quinta-feira (29).no Hospital Albert Einstein, aos 82 anos. O ex-atleta lutava contra um câncer de cólon descoberto em 2021, e estava internado desde o dia 29 de novembro. Clubes de futebol, atletas e figuras públicas manifestaram a tristeza em perder o maior ídolo do futebol brasileiro.

Companheiro do Rei na seleção brasileira em dois mundiais, Rivaldo fez uma publicação na qual diz que é grato a Deus por Pelé ser brasileiro. "O nosso futebol é conhecido e respeitado mundialmente por tudo que ele fez em campo e isso jamais será esquecido", diz o ex-jogador.

Colega de Pelé na Copa de 1958, Zagallo definiu o Rei como seu "maior parceiro". "Amigo de tantas histórias, vitórias e títulos e que deixa um legado eterno e inesquecível. A pessoa que parou o mundo diversas vezes. A pessoa que fez da camisa 10 a mais respeitada", escreveu o ex-futebolista.

Campeão mundial em 1994 e 2002, Cafu disse que "Pelé nunca vai morrer". "Pelé é eterno, é Rei, é único... ele estará eternizado em cada gol magnífico, em cada jogada de mestre, em cada um de nós que fomos inspirados por ele e toda sua geração", escreveu o ex-lateral-direito da seleção.

Lenda do futebol e ex-treinador da equipe canarinho, Paulo Roberto Falcão era técnico da seleção na última vez que o Rei vestiu a camisa da seleção brasileira em uma partida, aos 50 anos de idade. Em um amistoso organizado em 31 de outubro de 1990 no estádio San Siro, em Milão, Pelé se despediu da seleção oficialmente, 14 anos depois de ter pendurado oficialmente as chuteiras. Falcão descreveu Pelé como "o maior de todos. Seleção, Santos e Cosmos. Rei do futebol. Rei do Brasil. Rei do mundo". "Com três corações e múltiplos talentos, @pele conquistou tudo e mais a admiração incondicional de seus súditos", escreveu em rede social, ao compartilhar uma foto ao lado do eterno camisa 10.

Maior ídolo do Santos, Pelé foi homenageado pelo clube da Baixada Santista com a publicação de uma coroa de rei e a mudança do perfil nas redes sociais para a coroa. O time ainda publicou um vídeo com grandes momentos da carreira do Rei.

A prefeitura de Santos decretou luto oficial de sete dias e disse que prestará homenagem ao Rei com show de drones no réveillon. "Pelé é imortal. Seus feitos estão gravados na primeira página da história da humanidade. O Rei do Futebol, o maior atleta de todos os tempos, sempre estará em nossos corações e em nossa memória como um mago da bola", manifestou o prefeito da cidade, Rogério Santos.

Único clube no qual o Rei jogou fora do país, o New York Cosmos, dos Estados Unidos, voltou às redes sociais nesta quinta para prestar tributo a Pelé. O time interrompeu suas atividades em janeiro de 2021 devido à pandemia da Covid-19. O Cosmos publicou em seu site e redes sociais um texto no qual lamenta a perda de Pelé e fala que o brasileiro foi responsável por ajudar a popularizar o futebol nos EUA. "Durante três temporadas no Cosmos, Pelé ajudou a transformar o cenário nacional do futebol. Onde antes havia campos de beisebol, agora também havia campos de futebol", comenta o time, que também publicou fotos de Pelé com a camisa alviverde.

Pelé vestindo a camisa do Cosmos durante o tempo em que defendeu as cores do time. Foto: New York Cosmos/Divulgação/JC

A Seleção Brasileira de Futebol mudou sua identidade visual nas redes sociais para um escudo com uma coroa e fundo preto. A CBF lamentou o falecimento de Pelé e o classificou como "o maior esportista de todos os tempos". "Prometeu ao seu pai uma Copa do Mundo e nos presenteou com três, além de marcar 95 gols em 113 partidas com a amarelinha", escreveu a CBF. A entidade ainda publicou um vídeo em homenagem ao eterno camisa 10.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Internacional e Grêmio também prestaram homenagens ao Rei.

O maior embaixador da história brasileira. Mais do que três Copas, seus pés conquistaram prestígio para toda uma nação. Edson Arantes transformou o futebol em instrumento de orgulho, e jamais será igualado ou esquecido.



Obrigado por tudo, Pelé. Para sempre o nosso Rei. pic.twitter.com/MmQrtuEoA7 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 29, 2022

Quando um REI parte, o mundo faz reverência. Hoje, damos adeus a @Pele, soberano do futebol. É e sempre será o Brasil, nosso mestre maior dentro das quatro linhas. Deixa um legado de superação, de talento. Um legado ao esporte. Incomparável, inspiração, o maior de todos. Imortal. pic.twitter.com/siTAIPDEAp — Grêmio FBPA (@Gremio) December 29, 2022

Atual detentor da camisa 10 da seleção brasileira, Neymar Jr. discorreu sobre o peso da camisa e a importância de Pelé para o futebol.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ (@neymarjr)

Atual campeão mundial, Leo Messi publicou fotos suas e de Pelé e uma do Rei em ação pela seleção brasileira.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Messi (@leomessi)

Outro ídolo do futebol mundial, Cristiano Ronaldo publicou uma foto ao lado de Pelé e desejou profundos sentimentos ao Brasil e, em particular, à família de Edson Arantes do Nascimento. "Um mero “adeus” ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol", escreveu CR7.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou o falecimento de Pelé e disse que "poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe". "Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatros cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: "Pelé"", escreveu Lula em rede social.

Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/YQs3K119t9 — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

A presidência da República condolências a familiares e amigos de Pelé em nota oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação. "Pelé, o Rei do Futebol, foi um dos maiores atletas de todos os tempos. O único tricampeão mundial demonstrou por suas ações que, além de grande atleta, foi também um grande cidadão e patriota, elevando o nome do Brasil por onde passou", diz o comunicado. No fim, a nota informa que o presidente Jair Bolsonaro "roga a Deus que o receba em seus braços e dê força e fé a toda a sua família e amigos".