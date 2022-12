Franceses em Porto Alegre comemoram vitória contra o Marrocos, mas divergem sobre a final

argentinos na Capital lotaram o bar El Farol A comunidade francesa em Porto Alegre é pequena e, diferentemente de terça-feira (13), quando ospara assistir à vitória contra a Croácia, a mobilização foi bem menor. Nem por isso os cidadãos do país europeu deixaram de comemorar o jogo desta quarta-feira contra o Marrocos, pela vaga na final, e de ter esperança do título contra a Argentina, na partida que acontece domingo (18).

O francês Thomas Lamouroux se preparou para ver apenas os primeiros 5 minutos de jogos e os últimos. "Torço muito para a seleção, mas não tenho muita paciência para o jogo. A festa da vitória vai ser imensa nas ruas de Paris", considerou. No Brasil há dois anos, ele acredita que, aqui, a comemoração não vai ser tão grande. "Mas eu posso manifestar sozinho com um espumante", brincou.

Ele apostou na vitória da França por 2 a 0. Parecia premonição. Enquanto o jogo passava na sala de convivência da Aliança Francesa em Porto Alegre, e os alunos e professores conversavam no intervalo da aula, a França marcou contra o Marrocos, aos quatro minutos de jogo, com gol de Theo Hernandez. Nos últimos dez minutos, Kolo Muani marcou o segundo para o país europeu.

Thomas, que é vice-diretor do Aliança, é de uma cidade agora bem conhecida dos amantes do futebol: Bondy, uma comuna francesa, localizada na periferia nordeste de Paris. O lugar brilhou no cenário mundial, porque foi lá que cresceu Kylian Mbappé, o craque francês, que marcou 5 gols na Copa de 2022, mas não finalizou na partida que eliminou à primeira seleção africana a chegar em uma semifinal do Mundial. "Não é uma cidade grande. Agora temos turistas que visitam apenas por conta do Mbappé. Ele é a estrela da Copa, é uma personagem."

Ele ainda destacou a relação de Marrocos e França fora das quatro linhas. "É uma relação de ex-colônia e colonizador. Temos uma relação muito próxima, mas permeada de tensões entre os dois países, principalmente em relação à imigração. É mais do que o futebol, é político. É um jogo interessante de assistir", refletiu. Diferentemente do vice-diretor, o aluno do curso de francês, Solano Schimidt, estava torcendo para o Marrocos. "Sempre quero que os times com menos copas ganhem. Acho que o Marrocos fez uma bela campanha e pode virar", disse, mantendo a esperança durante o primeiro tempo.

Segundo o francês e dono do Café La Cabane Thibaud Barbier, não há outra opção além do título mundial para o seu país de origem. "É só isso que devemos fazer, ganhar do Marrocos e ganhar da Argentina. Para mim, agora que moro no Brasil, a França ganhar da Argentina faz ainda mais sentido. Não podemos perder de jeito nenhum", disse ele, que admira muito a cultura gaúcha e sente na pele a rivalidade dos brasileiros e argentinos.

Já Thomas tem outra visão. "A Argentina é um bom adversário, fico feliz que um time latino esteja na final, porque moro aqui agora. E não queria que se repetisse o cenário de Croácia e França na final. Não ficaria triste se a Argentina ganhasse, mas torço para a França, claro", enfatizou o vice-diretor da Aliança Francesa.

Para Thibaud, a vitória sobre a Argentina na final teria um gostinho ainda mais especial. "Seria muito bom ver a França levar o campeonato pela segunda vez consecutiva, só o Brasil tem esse feito. Se acontecer, vai ser muito legal! Estou brincando com a minha esposa, brasileira, há uns três anos sobre isso. Sempre digo que a França é, de fato, a campeã", entusiasmou-se.