Argentinos se reúnem em bar de Porto Alegre e celebram classificação à final da Copa

Bárbara Lima

Argentinos que vivem em Porto Alegre tem um ponto de encontro para assistir aos jogos do Copa do Mundo do Catar: o bar El Farol, na rua Mariante. Com a classificação à semifinal, o grupo lotou o estabelecimento na tarde desta terça-feira para assistir ao jogo contra a Croácia. E celebraram muito, com os tradicionais cânticos a passagem do time de Messi à final do Mundial 2022. Às 15h, os torcedores vestidos com camisetas da seleção, o manto alviceleste como dizem, começaram a ocupar as mesas do bar El Farol Porteño, na rua Mariante, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. Em coro, eles gritavam palavras de ordem como "Argentina!, Argentina!" e se emocionavam com cada lance televisionado. Alguns levaram réplicas de taça do campeão mundial e revestiram as mesas com a bandeira do país. Outros estavam com camisetas de clubes argentinos.