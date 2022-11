Eleição para presidente do Grêmio terá 1º turno nesta segunda-feira

Com os dois candidatos à presidência do clube, Alberto Guerra e Odorico Roman, O primeiro turno das eleições que envolverá o Conselho Deliberativo do Grêmio será realizado nesta segunda-feira (7).avançando ao pátio para a disputa do voto do associado, o pleito eleitoral decisivo ocorrerá no dia 12 de novembro, um sábado, das 10h às 17h, na Arena do Grêmio, portão A.

A reunião do Conselho Deliberativo será no auditório da Arena. Duas chapas disputam a eleição que definirá o novo Conselho de Administração do Grêmio para o próximo triênio 2023/2025. Será considerada aprovada cada chapa que obtiver 20% dos votos dos presentes, no mínimo, conforme o Estatuto Social do Clube. O técnico Renato Portaluppi disse que vai aguardar os resultados da eleição para conversar com o novo presidente, seja ele Guerra ou Roman, para decidir se permanece no comando do Tricolor em 2023.

As listas são encabeçadas pelos candidatos à presidência e os seis vice-presidentes. A Chapa 1 "Futebol e Torcida Juntos com Odorico" tem como candidato à presidente Odorico Roman e os vices Antônio Carlos de Carvalho Bachieri Duarte, Antônio Dutra Junior, Philippe Gomes Jardim, Remi Paulo Acordi, Rosa Beatriz Foresti e Thiago Kury Rodrigues.

A chapa 2, "Agora é Guerra" é composta pelo presidente Alberto Jerônimo Guerra Neto e os vice-presidentes Gustavo Bolognesi, Luciano Feldens, Eduardo Cozza Magrisso, Fábio Floriani, Geraldo Barbosa Correa e José Carlos Corrêa Duarte.