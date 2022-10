Eleição no Grêmio: Acesso antecipado pode esquentar debate eleitoral para escolha do futuro presidente

Perto do fim do calvário da segunda divisão nacional, o Grêmio já vive a expectativa do pleito para a escolha do novo presidente para o próximo triênio. A antecipação do acesso à Série A pode antecipar o debate sobre a escolha do futuro mandatário gremista. A eleição que renovou 50% do Conselho Deliberativo do clube já deu indícios de como poderá ser o pleito marcado para o dia 12 de novembro.

Antes disso, no próximo dia 17, será escolhido o presidente do Conselho Deliberativo, já com a presença dos novos conselheiros. Em seguida, no dia 26, ocorre a eleição em primeiro turno dos nomes interessados a comandar o Tricolor. Nesta fase, as chapas que fizerem mais de 20% dos votos válidos, entre os mais de 350 conselheiros, avançam para a disputa do voto do associado no pátio. O prazo para a inscrição das chapas ao Conselho de Administração ocorre entre os dias 10 e 14 de outubro.

As eleições do Conselho Deliberativo desenharam um esboço dos nomes que disputarão o voto do sócio para gerir o clube. Os que saem mais fortalecidos são os dos ex-vices de futebol Alberto Guerra e Odorico Roman - as chapas mais vitoriosas, elegendo mais conselheiros -, ao lado do ex-goleiro e deputado federal Danrlei.

Alberto Guerra, nome forte da Chapa 8, colocou 50 novos conselheiros no clube. FOTO: ALBERTO GUERRA/DIVULGAÇÃO/JC

Desta forma, Odorico, da Chapa 7, com 54 conselheiros, e Guerra, da Chapa 8, com 50, disputam os olhares de Danrlei, da Chapa 1, que elegeu 46 conselheiros e ainda não definiu qual será sua postura no pleito de novembro.

Odorico Roman teve uma expressiva votação com a Chapa 7 no Conselho Deliberativo. FOTO: ODORICO ROMAN/DIVULGAÇÃO/JC

Um terceiro nome corre por fora: Carlos Roberto Galia, filho do ex-presidente Alberto Galia, vice de futebol campeão do Mundo em 1983 e mandatário gremista em 1984. No entanto, Galia ainda briga por votos entre os conselheiros para tentar ir ao pátio.

Na última semana, Guto Peixoto, membro do atual Conselho de Administração e aliado do presidente Romildo Bolzan Júnior, emitiu uma nota oficial, desistindo da sua candidatura, tendo em vista à forte rejeição à sua chapa no pleito que renovou o Conselho Deliberativo. Ele seria candidato pela situação.

Os desafios para o futuro presidente não serão fáceis. Além de lidar com uma perda de receita na casa dos R$ 120 milhões, a direção gremista fechará o ano com déficit, depois de sete anos com as contas positivas. Uma das principais tarefas do novo gestor é reformular um grupo de jogadores tecnicamente abaixo do esperado, recolocando alguns atletas com altos salários no mercado e contratando novas peças para o início da próxima temporada.

A permanência do técnico Renato Portaluppi é uma tendência. O próprio treinador já confirmou que foi consultado pelos dois principais candidatos - Alberto Guerra e Odorico Roman -, com os quais mantém uma relação próxima há algum tempo. Com contrato até o término da Série B, Renato já avisou que só tratará sobre seu futuro no clube após a vaga garantida na elite nacional e o novo presidente definido.

Calendário eleitoral das eleições no Grêmio: