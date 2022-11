Campeonato Brasileiro: Inter tem volta de Mercado à zaga contra o Athetico-PR

A derrota por 1 a 0 para o América-MG, na quarta-feira (2), em Belo Horizonte Após 13 rodadas de invencibilidade, o Inter voltou a perder no Campeonato Brasileiro., definiu o título ao Palmeiras. Agora só resta ao Colorado brigar pelo vice-campeonato. E para que isso ocorra, a remobilização já começou e o foco é total nas três últimas rodadas que faltam pela competição. Neste sábado (5), às 21h, o Inter recebe o Athletico-PR, no Beira-Rio.

Para o duelo com os paranaenses, o técnico Mano Menezes já deu indícios de que terá o retorno do zagueiro Gabriel Mercado ao time titular. No duelo com os mineiros, o argentino ficou à disposição no banco de reservas. Com isso, Rodrigo Moledo volta à suplência.

A principal dúvida é Edenílson no meio-campo. O volante deixou o gramado com suspeita de entorse no tornozelo esquerdo no intervalo da partida. Caso não atue, Maurício é o principal candidato à vaga.

A outra vaga em aberto no time, essa que já vem se arrastando há algum tempo no ataque colorado, está entre Pedro Henrique e Wanderson. Diante do Coelho, Mano optou por Wanderson. Há três rodadas, Pedro Henrique foi o escolhido. Contra o Ceará, devido aos desfalques, os dois atuaram juntos no 2 a 1, no Beira-Rio.

Nesta quinta-feira, os jogadores que não atuaram em Minas participaram de um coletivo, enquanto os titulares realizaram um trabalho regenerativo. Nesta sexta-feira, Mano comandará um treino fechado, o último antes da partida. Uma provável escalação para encarar o time de Luiz Felipe Scolari tem Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Edenílson (Maurício), Carlos de Pena e Alan Patrick; Wanderson (Pedro Henrique) e Alemão.

Depois do enfrentamento com o Athletico, o Colorado ainda visita o São Paulo, dia 8, no Morumbi, e recebe o Palmeiras, no dia 13.