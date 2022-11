Inter é derrotado pelo América-MG e Palmeiras garante o título

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o América-MG derrotou o Inter por 1 a 0, na Arena Independência, em Minas Gerais, nesta quarta-feira (2). Com o resultado, o título vai para o Palmeiras com três rodadas de antecedência. O time paulista está com 74 pontos na tabela - o Inter poderá chegar no máximo a 73 pontos faltando três jogos.

O Colorado permanece na segunda posição do Brasileirão com 64 pontos. No sábado (5), o time do técnico Mano Menezes enfrenta o Athletico-PR, no estádio Beira-Rio, às 21h. Com a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América já assegurada, o Inter nas três rodadas finais do Brasileirão vai se dedicar ao objetivo que lhe resta, que é garantir a segunda colocação. O Colorado enfrenta pela ordem: Athletico-PR, no Beira-Rio, São Paulo, no Morumbi, e Palmeiras, no estádio Beira-Rio, pela última rodada do Brasileirão. O título do Palmeiras vai render ao clube R$ 45 milhões. O vice-campeonato vale R$ 42,7 milhões e o terceiro lugar R$ 40,5 milhões.

O primeiro tempo da partida começou com uma pressão do América-MG. Aos 9 minutos, o time mineiro avançou pelo lado direito do Inter com Everaldo. Ele cruzou na área para Felipe Azevedo que tocou de cabeça no canto esquerdo do goleiro Keiller que fez a defesa. Aos 10 minutos, Henrique Almeida avançou pelo lado esquerdo e chutou na saída do goleiro Keiller que conseguiu encostar na bola, mas ela foi indo em direção ao gol. O zagueiro Vitão correu e salvou em cima da linha.

Depois disso, o Colorado equilibrou a partida e teve a sua melhor chance de gol aos 18 minutos. Após uma cobrança de falta, Rodrigo Moledo sofreu pênalti. Alan Patrick chutou forte no canto direito do goleiro Matheus Cavichioli que conseguiu defender. No rebote, o meia bateu de primeira e mais uma vez o goleiro defendeu e salvou o time mineiro.

No segundo tempo, o Colorado voltou modificado em função da lesão de Edenílson. Maurício entrou no seu lugar. O Inter começou com mais posse de bola e oferecendo perigo ao time mineiro. No entanto, a pressão não surtiu efeito. Aos 30 minutos, após uma cobrança de escanteio, Alê se movimentou bem dentro da área. Ele saiu da marcação do jogador Carlos De Pena e de cabeça mandou no canto direito do Keiller para fazer o gol do jogo.

FICHA TÉCNICA

América-MG (1)

Matheus Cavichioli; Cáceres (Artur), Conti, Éder (Ricardo Silva) e Marlon; Alê, Juninho e Benítez (Lucas Kal); Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida (Wellington Paulista). Técnico: Vagner Mancini.

Inter (0)

Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny e Carlos De Pena; Edenilson (Maurício), Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ), auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa-AL). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN).