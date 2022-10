Série B: Com time misto, Grêmio visita o Tombense

Com o acesso garantido na Série A de 2023 , a reta final da temporada pode servir para algumas observações no Grêmio. Nesta sexta-feira (28), às 19h, em Muriaé, no interior de Minas Gerais, o Tricolor encara o Tombense, que ainda precisa pontuar para garantir a permanência na segunda divisão nacional.

O confronto com os mineiros e a partida com o Brusque, na despedida da Série B, servirão para Renato Portaluppi, que ainda não tem seu futuro definido no clube para 2023, fazer alguns testes com jogadores pouco aproveitados até agora. A baixa de atletas experientes como Edílson, Geromel, Thaciano, Guilherme e Diego Souza, facilitou para que isso ocorresse. Outros nomes como Kannemann, Lucas Leiva, Thiago Santos e Elkeson, fizeram questão de disputar estes últimos jogos.

Neste contexto, nomes como Gabriel Silva, Janderson, Campaz e Elkeson devem atuar. Atletas mais jovens, como o zagueiro Natã, também podem receber uma chance. Ao longo da partida, o atacante Émerson, vindo do time de transição para substituir Guilherme, também pode ser observado por Renato.

Uma possível escalação do Grêmio tem Brenno; Léo Gomes, Bruno Alves (Natã), Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva; Campaz, Elkeson e Gabriel Silva (Janderson).

O Tombense vem de quatro jogos sem vitória, e entra em campo buscando pontuar para se afastar de vez de qualquer possibilidade de rebaixamento. O time ocupa a 14ª posição, com 44 pontos, três a mais do que o Novorizontino, que abre o Z-4.

O técnico Bruno Pivetti não conta com David e Kleiton, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, o lateral-direito Diego Ferreira volta de suspensão automática. O time mineiro pode ir a campo com Felipe Garcia; Diego, Edinei, Marcondes e Manoel; Guilherme, Zé Ricardo, Galdino e Jean Lucas; Ciel e Keké.