Grêmio goleia o Náutico e garante volta à Primeira Divisão em 2023

O palco da partida que garantiu o retorno do time à Série A foi o mesmo de 2005 Batalha dos Aflitos O Grêmio vai voltar para a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro em 2023. A vaga foi garantida com a vitória de 3 a 0 sobre o Náutico neste domingo (23).e contra o mesmo adversário, no jogo que ficou conhecido como, em referência ao nome do estádio da equipe pernambucana. Foi a terceira vez que o Grêmio garantiu classificação para a Primeira Divisão na primeira temporada após ter sido rebaixado para a Série B: 1992, 2005 e 2022.

A vitória gremista na 36ª rodada do Brasileirão da Série B de 3 a 0 sobre o Náutico teve os gols de Bitello, duas vezes, e Lucas Leiva. Com resultados paralelos dos adversários diretos, que beneficiaram o Tricolor, o Grêmio garantiu matematicamente sua classificação no G4 da Série B. Assim, as últimas duas partidas contra Tombense e Brusque serão apenas uma oportunidade para o time de Renato Portaluppi melhorar a performance na classificação, já que o Cruzerio já é o campeão da Série B neste ano.

O Grêmio chegou a 61 pontos e ficou fora do alcance do Ituano, atual quinto colocado, com 54 pontos, a duas rodadas do fim do campeonato. Agora, o Tricolor é o vice-líder do Brasileirão da Série B - 11 pontos atrás do líder Cruzeiro (72 pontos). Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Tombense, em Minas Gerais, na sexta-feira (28). Na última rodada da Série B, no dia 6 de novembro, o Tricolor recebe o Brusque, na Arena.

O Náutico, último colocado com 30 pontos, e já rebaixado para a Série C, começou o jogo pressionando o Grêmio. Em menos de cinco minutos, o Náutico teve duas chances de gol. Aos 3 minutos, Ralph fez tabela com Geuvânio e bateu de fora da área. O goleiro Brenno espalmou a bola para escanteio. Aos 5 minutos, Júlio recebeu de João Lucas pela esquerda e bateu cruzado. A bola passou perto do gol de Brenno. Aos 17 minutos, o Grêmio ainda não tinha ameaçado o goleiro Bruno Lopes. Essa situação deixou o treinador Renato Portaluppi muito irritado na beira do campo. Aos 20 minutos, o treinador mandou todos os reservas para o aquecimento.

No entanto, o desafogo da torcida gremista veio aos 25 minutos. Diego Souza ajeitou a bola de cabeça na área pela direita, Leonardo Gomes chutou forte de primeira para defesa do goleiro Bruno Lopes. No rebote, a bola sobrou para Bitello que bateu forte no gol do time pernambucano para abrir o placar. Aos 34 minutos, Thaciano sentiu uma lesão e foi substituído pelo colombiano Campaz.

No segundo tempo, o time de Renato Portaluppi começou a partida administrando o resultado. Aos 6 minutos, por recomendação do VAR, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes expulsou Geuvânio após jogada violenta no zagueiro Kannemann.

Aos 16 minutos, Bitello fez o passe na medida para Lucas Leiva dominar na área e finalizar na saída do goleiro Bruno Lopes e marcar o segundo gol. Após verificação do VAR, o gol do Grêmio foi considerado legal pelo árbitro. Aos 22 minutos, após um chute de Guilherme que o goleiro Bruno Lopes espalmou, a bola sobrou para Bitello que chutou para marcar o terceiro gol.

A rodada de sábado ajudou o Tricolor gaúcho porque o Sport Recife perdeu de 2 a 1 para o Londrina, o Sampaio Corrêa foi derrotado pelo Ituano por 1 a 0, e o Criciúma acabou perdendo para o Vasco da Gama por 2 a 1, no estádio de São Januário.

Após o término da rodada, com as três derrotas que interessavam o Tricolor, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, afirmou que "era preciso finalizar isso de qualquer maneira", em referência à presença do Tricolor na Série B. O Grêmio caiu no dia 9 de dezembro de 2021, na Arena, contra o Atlético-MG.

Náutico (0): Bruno Lopes; Anilson, Arthur Henrique, João Paulo e João Lucas; Djavan, Ralph, Victor Ferraz (Júlio Vitor), Everton Brito (Pedro Vitor), Geuvânio (expulso) e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti.

Grêmio (3): Brenno; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann (Thiago Santos) e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello (Lucas Silva) e Lucas Leiva (Elkeson), Thaciano (Campaz), Guilherme e Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes, Cristhian Sorence e Hugo Sávio Corrêa (GO) VAR: Elmo Resende (GO).