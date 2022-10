Grêmio empata com o Bahia e reencenará a ‘Batalha dos Aflitos’

Grêmio e Bahia empataram em 1 a 1 neste domingo (16), em partida realizada na Arena. O jogo, válido pela 35ª rodada da Série B era a esperança de praticamente garantir a subida do Tricolor para a primeira divisão, mas acabou sendo decepcionante para os torcedores, que terão de torcer por uma vitória fora de casa contra o Náutico, no próximo domingo (23), para garantir a ascensão à Série A. Ponto importante é que Renato ainda não ganhou fora de casa nesta passagem pelo comando técnico do Grêmio.

O Grêmio começou impondo um ritmo forte e pressionando o Bahia. O time da casa avançava as linhas, utilizando de marcação alta e tirando espaço do Tricolor de Aço. Logo aos 3min, Diego Souza puxou uma bicicleta dentro da área, mas a bola foi para fora. Aos 6min, Villasanti pegou um rebote de fora da área e errou a meta. Renato utilizou Biel como marcador na defesa do Bahia, estratégia que se provou efetiva, pois o ponta roubou duas bolas nos primeiros 10min de jogo. O Imortal manteve a pressão e negava espaço ao time baiano, que sofria para criar jogadas. Elétrico no jogo, o Grêmio apertava a saída de bola dos adversários, e até Diego Souza auxiliava na marcação alta.

Apesar das diversas chances, o Grêmio tinha dificuldade em acertar a meta. Aos 31min, Diogo Barbosa avançou pelo fundo, passou rasteiro para Thaciano marcar, mas Luiz Henrique deu um carrinho perfeito para impedir o gol tricolor. Perto do fim da primeira etapa, os jogadores do Grêmio perderam o fôlego e diminuíram o ritmo. Foi aos 48min, depois de um cruzamento de fora da área em direção ao gol, que a bola quicou, Grando espalmou para o meio da área, Lucas Mugni pegou o rebote e marcou o gol para colocar o Bahia na frente. Foi a única finalização do Tricolor de Aço no primeiro tempo.

O Bahia retornou mais agressivo para a segunda etapa. Renato fez alterações buscando dar mais solidez ao time. Sem opções para criação de jogadas, o Tricolor forçava cruzamentos infrutíferos. Aos 18min, Diego Souza enfiou a bola para Biel, que, de dentro da área, cruzou para Thiago Santos marcar. Mas o bandeira apontou impedimento e o VAR confirmou. Aos 31min, o Bahia cobrou escanteio, Luiz Otávio cabeceou e o goleiro Grando espalmou para fora. Aos 38min, Guilherme criou jogada pela linha de fundo, cruzou e Thiago Santos marcou de cabeça. O Grêmio termina a rodada com 58 pontos.

Grêmio 1 - Gabriel Grando; Edílson (Léo Gomes), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello (Elkeson), Biel, Thaciano (Guilherme) e Lucas Leiva (Thiago Santos); Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Bahia 1 - Mateus Claus; André (Marcinho), Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick de Luca, Mugni (Miqueias) e Daniel (Rezende); Caio Vidal (Rai Nascimento), Ricardo Goulart (Davó) e Jacaré. Técnico: Eduardo Barroca.

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP).