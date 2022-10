Após eleição de Bugin para o Conselho Deliberativo, próximo passo é a escolha do novo presidente do Grêmio

Alexandre Bugin tornou-se o novo presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Após votação na noite da segunda-feira (17), na sessão ordinária no auditório da Arena, o candidato, com 180 votos, o equivalente a 56,6% do total. Bugin tem 63 anos, é engenheiro agrônomo e conselheiro do clube há 12 anos. Sua campanha contou com o apoio do candidato à presidência do clube Alberto Guerra e do ex-goleiro e ídolo Danrlei.

Tudo indica que o pleito será decidido entre os candidatos Alberto Guerra e Odorico Roman. Alexandre Bugin assume o cargo no lugar de Carlos Biedermann para o triênio 2022/2025, com seu vice Roger Fischer. O candidato derrotado foi Luciano Faria Brasil, que conquistou 137 votos, cerca de 43,08%, e teve o apoio de Odorico Roman. Agora resta apenas a eleição para presidente do clube, que ocorrerá no dia 3 de novembro, com votação do Conselho Deliberativo.

Em relação aos próximos jogos e a projeção do clube para o retorno à primeira divisão, há probabilidade de garantir vaga na próxima rodada, pois o Grêmio tem 58 pontos e está na segunda colocação da Série B. Para se aproximar da sonhada ascensão, o clube torce por resultados positivos de outras equipes.

No sábado ocorrem dois jogos importantes para ajudar o Tricolor na tabela. O Londrina recebe o Sport, no Estádio do Café, e não pode perder, pois freia o avanço do Leão, que tem 53 pontos. Já o Ituano joga em casa contra o Sampaio Corrêa e também não pode perder, já que o desfecho manteria o time de Itu nos 52 pontos. Caso os dois resultados se confirmem e o Imortal vença o Náutico, no Estádio dos Aflitos, a vaga para a primeira divisão estará praticamente sacramentada, pois os dois times citados estão fora do G4 e não conseguirão alcançar o Grêmio, que chegaria aos 61 pontos, com duas rodadas restantes. Portanto, é vital que o Tricolor garanta os três pontos em Recife.