Londrina x Grêmio: onde assistir na TV, escalações, horário e arbitragem

O Tricolor enfrenta o Londrina neste sábado (8), às 16h30min, no Estádio do Café, no Paraná. A partida é válida pela 34ª rodada do campeonato e ocorre longe da Arena, mas o Grêmio está confiante de que pode conquistar a vitória para praticamente garantir a volta à Série A.

Em caso de resultado positivo, o Grêmio ficará com 59 pontos e muito próximo da pontuação média para subir, que é de 62 pontos . Além do confronto deste sábado, a comissão técnica já projeta a outra rodada contra o Bahia, adversário direto do G-4.

O Tricolor vem de duas vitórias e uma derrota, e se aproxima cada vez mais do sonhado retorno à primeira divisão. Entretanto, Renato deu à partida um marco para análise. Só começarão a fazer contas depois do resultado contra o Londrina. Inclusive, o técnico treinou com portões fechados nesta sexta-feira (7)e pode fazer mudanças na escalação, como a possiblidade de Kannemann começar o jogo.

Já o time da casa continua na luta para se aproximar do G-4. Vindo de duas derrotas e um empate, o Tubarão não vence há quatro rodadas. O Londrina se encontra na oitava posição, com 48 pontos, e pode chegar à sexta posição se conseguir bater o Grêmio e resultados paralelos ajudarem. A equipe não conta com o atacante Mauricio Caprini, suspenso, e Leandrinho e Matheus Nogueira, lesionados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Londrina - Matheus Albino; Jeferson, Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Mandaca, Emerson Souza e Gegê; Danilo Peu e Douglas Coutinho. Técnico: Adílson Batista.

Grêmio - Brenno; Edílson, Geromel, Bruno Alves (Kannemann) e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva; Biel, Diego Souza e Guilherme. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem - Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha. VAR: Wagner Reway

SERVIÇO - LONDRINA x GRÊMIO

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Horário: 16h30min (Brasília) deste sábado (8).

Transmissão: Premiere.