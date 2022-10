Série B: Grêmio visita o Londrina, fazendo cálculos pelo acesso

O Grêmio vai até o Paraná, neste sábado (8), às 16h30min, onde enfrenta o Londrina, pensando no possível acesso à Série A já na próxima rodada, quando recebe o Bahia, na Arena, no dia 16 de outubro. Para que isso ocorra, o Tricolor precisa abrir três pontos de vantagem para Sport, Sampaio Corrêa e Ituano depois das duas próximas rodadas.

Assim, para que o time de Renato Portaluppi comemore a volta ao convívio dos grandes diante da sua torcida, no duelo com os baianos, tem que chegar com sete pontos de vantagem para as equipes fora do G-4. Para ampliar essa pontuação, antes disso, neste sábado, o time tenta melhorar os números fora de casa. Nas últimas quatro partidas, são quatro derrotas.

E para tentar evitar mais um tropeço na Série B, Renato terá um reforço de peso para o setor defensivo. Após quatro meses, o Tricolor voltará a ter a dupla de zaga Geromel e Kannemann. O argentino, preservado na vitória diante do CSA, por ter atuado durante todo o duelo com o Sampaio Corrêa, no Maranhão, retoma a titularidade.

Essa deve ser a única mudança na escalação em relação ao time que superou os alagoanos na Arena, na terça-feira, Com isso, o Grêmio deve ir a campo com Brenno; Edílson, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva; Biel, Diego Souza e Guilherme. Renato comanda um último trabalho na manhã desta sexta-feira antes do embarque para o Norte do Paraná.

Nesta quinta-feira, Kannemann concedeu entrevista e falou do seu desejo de permanecer no clube em 2023, mas disse que o foco, no momento, é conseguir os pontos necessários para garantir o acesso à Série A. "A intenção sempre vai ser de ficar aqui. Acredito que as intenções entre as partes tenham o interesse mútuo para a permanência. Isso é assunto com o meu empresário", indicou o defensor que contou que treina sem dores e está recuperado das lesões.