Inter terá retorno de titulares, domingo, diante do Goiás

empatou sem gols com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro O Inter retomou os trabalhos nesta quinta-feira (6), um dia após trazer um ponto importante do Rio de Janeiro, onde. Sem muito tempo para recuperar atletas, o Colorado volta a campo neste domingo (9), às 11h, diante do Goiás, pela 31ª rodada.

Para esta partida, o técnico Mano Menezes terá a volta de titulares importantes. Johnny retoma a titularidade após cumprir suspensão diante dos cariocas. Já Carlos de Pena ficou de fora da viagem para o Rio de Janeiro para acompanhar o nascimento de sua filha. Nesta quinta, ele já voltou aos treinos e estará à disposição.

O confronto com o Rubro-Negro afirmou um novo titular no meio-campo. Liziero, substituto imediato do lesionado Gabriel, que para por oito meses com os ligamentos do joelho direito rompidos, não sai mais do time. Johnny deve voltar no lugar de Edenílson. Já De Pena pode retornar na vaga de Maurício ou de Alan Patrick.

A atuação de Keiller na quarta-feira parece ter reafirmado também um novo titular para o gol colorado. Seguro e com defesas salvadoras, o goleiro parece ter conquistado a vaga de Daniel, que segue em processo de recuperação de uma batida no olho direito.

Sendo assim, o Inter deve ir a campo com Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Liziero, Johnny, De Pena, Maurício (Alan Patrick) e Pedro Henrique; Alemão. Nesta sexta-feira, Mano começa a encaminhar o time que recebe o Goiás na manhã de domingo, com estreia do uniforme rosa, em alusão ao mês de prevenção ao câncer de mama.