Grêmio encara o CSA e não quer dar chances ao azar

O Grêmio é o vice-líder da Série B, com 53 pontos, seis à frente do Ituano, quinto colocado. Para encaminhar ainda mais o acesso à Série A, o Tricolor quer vencer o CSA nesta terça-feira (4), às 19h, na Arena, pela 33ª rodada da segunda divisão. Já que na próxima rodada, o time de Renato Portaluppi sai para enfrentar o Londrina, que ainda briga por uma das vagas do G-4 e depois recebe o Bahia, terceiro colocado.

A derrota para o Sampaio Corrêa por 2 a 1 , na última sexta-feira, foi a quarta seguida fora de casa. Pelo grande número de desfalques e pelas preservações de Geromel e Diego Souza, o tropeço no Maranhão estava dentro do previsto.

Para seguir caminhando em direção à elite nacional, a direção e o técnico apostam nos jogos na Arena. Após este jogo contra o CSA, o Tricolor tem ainda o Bahia e o Brusque diante da sua torcida para terminar o calvário da segundona. Para esta partida, Renato conta com os retornos dos laterais Edílson e Diogo Barbosa, do zagueiro Bruno Alves e do volante Lucas Leiva, que cumpriram suspensão na última rodada.

Já Geromel e Diego Souza, preservados, e Villasanti, que estava com a seleção paraguaia, retornam diante dos alagoanos. A baixa será o zagueiro Kannemann. Como ficou três meses sem atuar, o argentino ficou de fora da concentração para este jogo. Com isso, a provável escalação gremista tem Brenno; Edílson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villassanti, Lucas Leiva e Bitello; Biel, Diego Souza e Guilherme.

O CSA, primeiro time no Z4, vem a Porto Alegre para pontuar e tentar escapar da Série C, em 2023. O time do técnico Roberto Fernandes, que vem de derrota em casa por 2 a 1 para o Guarani, deve ir a campo com Marcelo Carné; Lucas Marques, Lucão, Tito e Edson; Rickson, Giva Santos, Yan Rolim e Lourenço; Jhon Mercado e Rodrigo Rodrigues.