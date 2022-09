Grêmio comete erros defensivos e perde para o Sampaio Corrêa no Maranhão

O Grêmio enfrentou o Sampaio Corrêa no Maranhão e saiu derrotado por 2 a 1. A partida da 32ª rodada teve gols de Rafael Vila. O Grêmio manteve seus 53 pontos e a segunda posição. Já o time do Tubarão pulou para a sétima colocação, com 45 pontos.

Grêmio tinha a iniciativa e o controle das ações. Logo aos 30 segundos, Biel teve a primeira oportunidade de marcar, que gerou uma defesa à queima-roupa de Luiz Daniel. Aos 12min, Thiago Santos lançou para Bitello infiltrar, mas o volante acabou tropeçando na frente da meta. O Tricolor tentava muitos lançamentos e bolas de longa distância, mas com pouca precisão. O meio de campo parecia fragilizado e com falta de armadores, já que jogaram Lucas Silva e Thiago Santos.

Aos 15min, o goleiro Luiz Daniel lançou a bola para o contra-ataque, Rafael Vila avançou em velocidade sem marcação, bateu forte e abriu o placar. Aos 19min, Bitello bateu o escanteio, Elkeson cabeceou no canto e empatou a partida. Entretanto, o gol foi anulado por ter batido no braço do centroavante gremista. Com a vantagem, o Sampaio Corrêa recuou as linhas e tomou uma posição reativa. Partida foi marcada por muitas faltas. Time da casa teve 85% de precisão nos passes, enquanto o Grêmio teve 82%.

Na segunda etapa o Imortal voltou mais agressivo e o Sampaio manteve a postura reativa. Já no começo, aos 2min, Elkeson avançou pela ponta, tocou para o meio, Biel recebeu dentro da área e foi incapaz de finalizar. Aos 11min, Tricolor perdeu a bola na defesa, Poveda bateu alta, ela explodiu no travessão e morreu no fundo do gol. 36 min, Elkeson recebeu dentro da área, bateu fraco e cruzado, a bola bateu na trave e entrou. 41min, Catatau fez boa jogada, bateu no goleiro Brenno, que espirrou de volta para o atacante. Ele ia entrando com bola e tudo, mas Kannemann tirou a bola em cima da linha.

Sampaio Corrêa 2 – Luiz Daniel; Mateusinho (Mauricio), Joécio, Allan Godoi, Pará (Hipólito); André Luiz, Ferreira, Rafael Vila (Araújo); Catatau, Pimentinha e Poveda (Costa). Técnico: Léo Condé

Grêmio 1 – Brenno; Rodrigo Ferreira (Léo Gomes), Natã, Kannemann, Nicolas; Thiago Santos, Lucas Silva (Thaciano), Bitello; Biel, Guilherme (Jhonata Robert) e Elkeson (Pedro Lucas). Técnico: Renato Portaluppi

Próximo jogo do Tricolor é na terça-feira (4), contra o CSA, às 19h, na Arena.