Com retorno de Johnny, Inter recebe o Santos, neste sábado

empate sem gols com o Bragantino, quarta-feira (28), no Beira-Rio O Inter terá pelo menos três trocas em relação ao time que frustrou o torcedor no. Novamente em casa, o Colorado tenta retomar as vitórias diante do Santos, neste sábado (1º), às 15h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade na escalação é o retorno de Johnny ao meio-campo. Após desfalcar a equipe nos últimos dois jogos - Atlético-GO e Bragantino -, o volante que estava com a seleção norte-americana deve retomar a titularidade contra o Peixe, devolvendo Edenílson ao banco.

Quem também volta ao time é Bustos. O lateral-direito fica à disposição, após cumprir suspensão na última rodada. A outra mudança também será motivada pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Gabriel Mercado está de fora da partida e Rodrigo Moledo será o seu substituto.

A presença do goleiro Daniel segue como uma incógnita. De fora das duas últimas partidas, o titular da posição ainda está em processo de recuperação de uma pancada no olho direito. Caso não atue, Keiller será mantido no gol.

No ataque, Wanderson ainda não se recuperou de uma pancada no músculo posterior da coxa direita, segue realizando trabalho regenerativo e, com isso, Pedro Henrique se mantém no ataque colorado. A provável escalação de Mano Menezes tem Keiller (Daniel); Bustos, Vitão, Moledo e Renê; Gabriel, Johnny, De Pena, Alan Patrick (Mauricio) e Pedro Henrique; Alemão.