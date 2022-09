Inter empata com o Bragantino e vê o Palmeiras disparar na liderança

A noite des ta quarta-feira (28) foi de frustração no Beira-Rio. Além da vitória não vir, o líder Palmeiras venceu o Atlético-MG por 1 a 0, em Belo Horizonte, e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O empate sem gols com o Bragantino derrubou o Inter para a terceira colocação e aumentou a diferença em dez pontos para o Verdão. O Colorado volta campo neste sábado, às 15h, novamente em casa, diante do Santos.

O primeiro tempo foi de muita movimentação e pouca inspiração. Os dois times erraram muitos passes e pecaram bastante na finalização a gol. As melhores chances coloradas saíram dos pés de Pedro Henrique. Na primeira, aos 13 minutos, o estreante na lateral-direita Igor Gomes cruzou e o artilheiro chutou com perigo, mas ele estava impedido.

Na outra chance criada, aos 21, Pedro Henrique recebeu na frente e mandou para o fundo das redes, mas o atacante colorado estava impedido outra vez. O Bragantino claramente veio a Porto Alegre para se defender e apostar nos contra-ataques. No entanto, a dupla Vitão e, principalmente, Gabriel Mercado, não deixou o time paulista ameaçar.

Na melhor oportunidade dos visitantes, aos 42, Carlos Eduardo saiu na cara de keiller, mas o chute saiu fraco, nas mãos do goleiro do Inter.

A atitude do Inter não mudou muito na etapa final. Com dificuldade de articular jogadas e as chegadas ao ataque pareciam acidentais. Aos oito minutos, Alan Patrick tentou marcar um gol olímpico, mas Cleiton evitou. Aos 16, Pedro Henrique se livrou da marcação e o goleiro do Massa Bruta espalmou a finalização do atacante do Inter.

O Bragantino quase chegou através da bola parada, aos 19: Aderlan cobrou falta na área, na segunda trave, Luan Cândido deu um carrinho e a bola passou muito perto do poste esquerdo. A resposta colorada foi na melhor jogada construída na partida. Aos 25, de pé em pé, Renê cruzou rasteiro e Maurício, livre, na risca da pequena área, finalizou para fora.

As coisas poderiam ter sido piores já que aos 40, Renê falhou, Artur tocou para Eric Ramires, que ajeitou para Popó, mas Keiller fechou em cima do jogador e salvou o Colorado. O goleiro voltou a fazer nova intervenção nos acréscimos, após cobrança de falta de Artur. O empate sem gols acabou com vaias pela má atuação colorada no Beira-Rio.

Inter 0 Keiller; Igor Gomes (Maurício), Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Carlos de Pena, Edenílson, Alan Patrick (Taison) e Pedro Henrique (David); Alexandre Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes.

Bragantino 0 Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista (Jadsom) e Hyoran (Sorriso); Artur, Carlos Eduardo (Popó) e Helinho (Eric Ramires). Técnico: Mauricio Barbieri.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ).