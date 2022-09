Inter perde Bustos, mas Mano terá tempo para preparar o time

vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO na noite de segunda-feira (19), em Goiânia, com dois gols do atacante Pedro Henrique, devolveu o Inter à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Mano Menezes perdeu um titular importante para o desafio diante do Bragantino, no próximo dia 28, no Beira-Rio, pela 28ª rodada da competição. O lateral-direito Bustos recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso do duelo com os paulistas.

Com a parada para as Datas Fifa, Mano terá bastante tempo para escolher o substituto do argentino. A escolha imediata seria Weverton, reserva da posição. Porém, o jogador pertence ao Massa Bruta e o Colorado teria que pagar uma multa para escalá-lo. Uma outra opção seria a improvisação de Edenílson na lateral. Só que esta opção é menos provável, já que Johnny está servindo à seleção norte-americana e o camisa 8, atuando no lugar do selecionável.

Com isso, uma terceira via, já adotada, se trona a mais próxima de ser repetida pelo treinador diante da equipe de Bragança Paulista. O argentino Gabriel Mercado deve ser deslocado da zaga para a lateral e Rodrigo Moledo entra para formar dupla ao lado de Vitão.

"Vamos ficar sem o Bustos no próximo jogo e vamos ter que encontrar uma solução, porque justamente contra o Bragantino isso aconteceu. Mas uma hora iria acontecer. Temos dez jogadores pendurados com cartões amarelos e temos que estar preparados. Vamos encontrar a solução, sem dúvida nenhuma", disse o técnico após a vitória sobre os goianos.

Nesta terça-feira, o elenco retornou de Goiás. Nesta quarta (21) será um dia de folga e os trabalhos serão retomados nesta quinta. A vitória dessa segunda-feira, além de devolver o Colorado à vice-liderança, manteve a distância para o líder Palmeiras em oito pontos. A boa notícia é que os próximos dois jogos serão diante da torcida, no Beira-Rio - Bragantino e Santos. Já o Verdão, sai para dois duelos longe de seus domínios, diante de Atlético-MG e Botafogo.