Inter vence o Atlético-GO e retoma a vice-liderança do Brasileirão

O Inter segue na perseguição ao líder Palmeiras. Na noite desta segunda-feira (19), o Colorado foi até Goiânia e venceu o Atlético por 2 a 1, no fechamento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo sobre os goianos mantém o time de Mano Menezes na vice-liderança e caminha a passos largos por uma vaga direta na próxima Libertadores. Com as datas Fifa nos próximos dias 23 e 27, o Inter volta a campo apenas no dia 28, contra o Bragantino, no Beira-Rio.

Os primeiros minutos do confronto com os goianos não foram nada agradáveis, muito pelo contrário. Logo aos seis minutos, Willian Maranhão arriscou de longe e levou perigo ao gol de Keiller. Aos 14, Arthur Henrique cruzou da esquerda e Airton surgiu para cabecear rente à trave direita. No minuto seguinte, Churín e Rhaldney chegaram com perigo novamente, enquanto que o Inter, apático, apenas assistia os donos da casa empilharem chances.

Só que o time de Mano Menezes foi preciso e certeiro nas vezes que chegou ao ataque. Na primeira, aos 27, Pedro Henrique recebeu de Alemão na área, gingou para cima de Dudu e bateu forte de perna direita. A bola desviou na zaga e tirou o goleiro Renan da jogada, estufando as redes.

E, sete minutos depois, Pedro Henrique, mais uma vez, ampliou para os visitantes: a defesa goiana tentou afastar, a bola sobrou com Maurício que cruzou para o camisa 28, na pequena área, mandar para o fundo do gol. Após longa checagem do VAR, o lance foi confirmado.

A segunda etapa iniciou com uma grande chance para o Inter definir de vez a partida. Aos oito minutos, Alemão recebeu na área, tentou tirar de Renan, mas o goleiro se recuperou e salvou os donos da casa. Depois desse lance, o Colorado começou a dar espaços para o Dragão e acabou punido com um gol aos 18: Marlon Freitas lançou Airton pela direita. Ele foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Churín descontar.

Nos minutos finais, Braian Romero perdeu de um lado e Ricardinho perdeu do outro. O sufoco no fim poderia ter isso evitado, mas os três pontos conquistados em Goiânia mantêm o Colorado com a melhor campanha do returno no Brasileirão, a oito pontos do líder Palmeiras.

Atlético-GO 1 Renan; Dudu, Lucas Gazal, Klaus e Arthur Henrique (Ricardinho); Willian Maranhão, Rhaldney (Marlon Freitas) e Shaylon (Kelvin); Airton (Léo Pereira), Churín e Wellington Rato. Técnico: Eduardo Souza (auxiliar).

Inter 2 Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson (Liziero), Maurício (Rodrigo Moledo), Alan Patrick (Carlos de Pena) e Pedro Henrique (David); Alexandre Alemão (Braian Romero).Técnico: Mano Menezes.

Árbitra: Edina Alves Batista (SP/FIFA).