'Abracem esse grupo, pois é com eles que vamos voltar à Série A'

O bom filho à casa torna. Renato Portaluppi está de volta para sua quarta passagem no comando técnico do Grêmio. Nesta segunda-feira (5), o eterno ídolo e estátua na Arena foi apresentado para comandar o clube na reta final da Série B. Serão dez jogos a contar do próximo domingo, às 16h, quando o Tricolor recebe o Vasco, pela 29ª rodada. O contrato é de dois meses - coincide com o término da gestão Romildo Bolzan Júnior - e a missão é fácil. Nas partidas que restam, são necessárias quatro vitórias e um empate para assegurar o retorno à Série A. Nesta segunda, Renato apenas conversou com o grupo e não foi ao gramado para treinar, o que irá acontecer nesta terça-feira.

Renato foi recebido por centenas de torcedores no aeroporto Salgado Filho E a expressão Série A talvez tenha sido a mais citada em sua apresentação no CT Luiz Carvalho. Horas antes,. Na atual passagem, ele chega para substituir Roger Machado, desligado na última quinta-feira, junto com o departamento de futebol, formado por Dênis Abrahão e Sérgio Vasques.

Questionado sobre ser o maior desafio da sua vida, Renato disse: "Os desafios estão aí para serem batidos. Esse é mais um na minha vida. O objetivo de voltar para a Série A me trouxe de volta. Vou trabalhar bastante agora. Nosso torcedor sofreu muito e o presente que podemos dar é o retorno à Série A", projetou.

O ídolo falou também sobre a relação jogar bonito x acesso. "O que quero colocar na cabeça do torcedor é que se jogar bonito, tudo bem. Se jogar feio e ganharmos, tudo bem também. Quem estiver ano que vem, reforça o grupo e aí pode se cobrar futebol. Mas no momento o objetivo é Série A."

Mais sério e com menos brincadeiras que o habitual, Renato disse que haverá cobranças. "Quem não estiver rendendo tanto, vai render mais. (...) A entrega será muito grande dentro de campo. O Cruzeiro não joga futebol bonito, mas é líder. Meu objetivo é subir jogando feio ou bonito", resumiu.

Portaluppi também falou sobre as comparações ao passado. "Concordo com quem pensa que o Grêmio deveria estar em uma situação melhor, mas não cobrem aquele rendimento de anos atrás. O objetivo é subir. Se tiver que dar chutão, vamos fazer. O torcedor e eu queremos entrega dentro de campo. Não abro mão disso. Abracem esse grupo, pois é com eles que vamos voltar", prometeu.