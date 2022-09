Renato Portaluppi é recebido com festa pela torcida no aeroporto

O novo treinador do Grêmio já está em casa. O eterno ídolo Renato Portaluppi desembarcou no início da tarde desta segunda-feira (5) no aeroporto Salgado Filho e foi recebido por centenas de torcedores, que o exaltaram com seus tradicionais cânticos relembrando seus tempos de atcante com a camisa 7, além de suas recentes conquistas como treinador.

Renato volta exatos 502 dias após sua última passagem pelo Tricolor. Sua última partida foi na eliminação para o Independiente Del Valle, pela Copa Sul-Americana. Naquela oportunidade, o técnico não estava à beira do gramado, pois havia positivado parta Covid-19. Após um acerto com o presidente Romildo Bolzan Júnior, Renato deixou o clube no dia 11 de setembro, passando mais alguns dias no hotel onde morava aguardando o período da quarentena.

Na atual passagem, Renato chega para substituir Roger Machado, desligado na última quinta-feira, junto com o departamento de futebol, formado por Dênis Abrahão e Sérgio Vasques. Com o poder que lhe é peculiar, o novo técnico comandará o time nas 10 partidas restantes da Série B e não terá mais ninguém ao seu lado, além do presidente.

Após deixar o aeroporto, Portaluppi passou no hotel onde irá morar e seguiu direto para o CT Luiz Carvalho, para conversar com o grupo de jogadores.