Masterclass apresenta tecnologia de rastreamento de vinhos gaúchos

Projeto pioneiro no setor vitivinícola gaúcho foi tema de masterclass realizada nesta quinta-feira (10), no South Summit Brazil, em Porto Alegre. A atividade mediada pelo coordenador de projetos do Sebrae-RS, André Bordignon, abordou o impacto do uso de tecnologias neste segmento.

Tendo como ponto central o piloto desenvolvido nos últimos meses pelo Sebrae-RS e o Instituto Colaborativo de Blockchain (iCoLab), em parceria com a Associação Vale dos Vinhedos (Aprovale), a atividade buscou um aprofundamento sobre o uso inédito da “tokenização” (registro detalhado de todo o ciclo produtivo) em rótulos com Denominação de Origem do Vale dos Vinhedos.

“Abordamos o impacto que essas tecnologias emergentes podem trazer ao setor, principalmente nesse desafio de buscar, cada vez mais, estar conectado com os consumidores, quebrando um pouco dessas barreiras que existem entre indústria, varejo e consumidor, proporcionando uma maior conexão dessa cadeia”, resumiu Bordignon.