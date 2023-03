Segundo dia do South Summit é marcado por calor e filas

Mauro Belo Schneider

Quem está acompanhando as fotos à beira do Guaíba postadas por quem participa da segunda edição do South Summit Brazil em Porto Alegre nem imagina alguns perrengues que o público sedento por inovação precisa enfrentar. Como a quinta-feira foi de muito calor, com os termômetros próximos ao Cais Mauá marcando 30°C, a espera nas longas filas para assistir às palestras nos armazéns foi sofrida. Teve gente que recorreu às sombrinhas usadas no dia anterior para amenizar o sol na cabeça. Mas nada disso tirou a empolgação das pessoas, vindas de vários locais do mundo. A diversidade de temas marcou o segundo dia do evento. No início da tarde, por exemplo, era possível ouvir um dos maiores empresários do Brasil, Jorge Gerdau, falando no palco Arena sobre a necessidade de investir em educação enquanto, no armazém ao lado, a pernambucana Gabriela Alencar detalhava as estratégias do parque tecnológico de Recife, o Porto Digital, um dos mais antigos do País, com 23 anos. Durante a apresentação da nordestina, surgiu uma reflexão importante: será que os empreendedores devem apenas pensar em expandir para fora do Brasil? “Como atrair iniciativas globais, e não só levá-las para fora?”, questionou. E ela mesma respondeu: “trabalhando o capital humano”.