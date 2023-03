RS se aproxima de projeto norte-americano de estímulo a negócios de negros

Mauro Belo Schneider

Uma das palestrantes do South Summit Brazil, que ocorre no Cais Mauá até sexta-feira (31), em Porto Alegre, pode facilitar a abertura de portas, até mesmo internacionais, aos negócios de negros gaúchos. Vinda dos Estados Unidos, Arva Rice, CEO da New York Urban League (NYUL), falou sobre inclusão no primeiro dia do evento. Mas sua passagem pela Capital não se limitou aos palcos. Na terça, Arva reuniu-se com representantes do governo municipal e estadual. A expectativa é que seja criado um laboratório da diversidade no Estado. No governo estadual, ela foi recebida pelo secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mateus Wesp, e pela secretária extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos, onde discutiu como o poder público pode trabalhar pela inclusão e pela diversidade, especialmente para comunidades historicamente marginalizadas. Já na prefeitura, a CEO falou com secretários sobre educação, inovação e tecnologia como pontes para a inclusão e desenvolvimento social. Wesp apresentou a Arva os projetos que a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) quer desenvolver com públicos vulneráveis, como a capacitação digital. No encontro, o titular da SJCDH também endossou a fala da CEO sobre a criação de um laboratório da diversidade. “Esse espaço pode ser uma proposta para que o Estado, por meio de suas secretarias, possa trabalhar junto ao setor privado a fim de proporcionar diálogos sobre diversidade de forma prática”, explicou Wesp, conforme nota do governo do Estado.