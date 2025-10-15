Das origens no centro de Porto Alegre a expansão para a Região Metropolitana

Até 1950, a sede da Sicredi Origens, na época chamada de Central de Caixas Rurais funcionou em diversos endereços do Centro da capital. A agência esteve localizada na Rua Voluntários da Pátria, Praça Visconde do Rio Branco, que depois foi rebatizada de Praça Rui Barbosa e onde, atualmente, funciona o centro comercial POP Center e na Rua Uruguai, no edifício Bier & Ullmann.

Por mudanças legais a cooperativa alterou a sua forma de atuação de central para uma cooperativa singular e em 1967 a tradicional Cooperativa Central das Caixas Rurais passou a ser Cooperativa de Crédito Sul Riograndense.

O ingresso ao Sistema Sicredi aconteceu no ano de 1997 e a cooperativa passou a se chamar Sicredi Metrópolis RS. Em 2004 ocorreu a fundação da Sicredi Empreendedores RS, uma iniciativa de diversas entidades representativas para fomentar o empreendedorismo , que culminou com a unificação, em 2010, das duas cooperativas passando a denominar-se Sicredi União Metropolitana RS.

Em 2023, ao revisitar a história da cooperativa sentiu-se a necessidade de um novo nome que resgatasse as suas origens e retratasse os desafios e as conquistas destes cem anos. Sicredi Origens RS foi uma escolha em conjunto com os associados.