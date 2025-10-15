Das origens no centro de Porto Alegre a expansão para a Região Metropolitana

Até 1950, a sede da Sicredi Origens, na época chamada de Central de Caixas Rurais funcionou em diversos endereços do Centro da capital. A agência esteve localizada na Rua Voluntários da Pátria, Praça Visconde do Rio Branco, que depois foi rebatizada de Praça Rui Barbosa e onde, atualmente, funciona o centro comercial POP Center e na Rua Uruguai, no edifício Bier & Ullmann.
Por mudanças legais a cooperativa alterou a sua forma de atuação de central para uma cooperativa singular e em 1967 a tradicional Cooperativa Central das Caixas Rurais passou a ser Cooperativa de Crédito Sul Riograndense.
O ingresso ao Sistema Sicredi aconteceu no ano de 1997 e a cooperativa passou a se chamar Sicredi Metrópolis RS. Em 2004 ocorreu a fundação da Sicredi Empreendedores RS, uma iniciativa de diversas entidades representativas para fomentar o empreendedorismo , que culminou com a unificação, em 2010, das duas cooperativas passando a denominar-se Sicredi União Metropolitana RS.
Em 2023, ao revisitar a história da cooperativa sentiu-se a necessidade de um novo nome que resgatasse as suas origens e retratasse os desafios e as conquistas destes cem anos. Sicredi Origens RS foi uma escolha em conjunto com os associados.
1925 - 06 de setembro: Fundação, primeiro presidente Gaston Englert.
1967 - A Cooperativa Central das Caixas Rurais passou a ser Cooperativa de Crédito Sul Riograndense
1997 - Ingresso no Sistema Sicredi e a cooperativa passou a se chamar Sicredi Metrópolis RS.
2004 - Fundação da Sicredi Empreendedores RS.
2010 – Processo de união das Cooperativas Sicredi Empreendedores RS e Sicredi Metrópolis RS, denominando-se Sicredi União Metropolitana RS
2023 – Novo nome: Cooperativa passa a se chamar Sicredi Origens RS
2025 – Ano do Centenário
Quem são os conselheiros da Sicredi Origens RS
Conselho De Administração
Gestão 2025-2029
Ronaldo Sielichow
Alcides Brugnera
Arcione Piva
Cariana Porto
Daniel Basso
Diogo Chamun
Jairton Vieira
Juliana Bresciani
Nara Cavalli
Sandra Ceratti
Silvio Garcias
Tarcísio Minetto
Conselho Fiscal Gestão 2025-2028
Titulares
Flavio Lerina
Cleber Soares
Leonardo Galisteo
Suplente
Eduardo Sperb