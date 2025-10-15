Sicredi Origens RS celebra 100 anos de cooperação e desenvolvimento

O ano de 2025 é considerado um marco na história do cooperativismo gaúcho com a comemoração do centenário da primeira cooperativa de crédito da cidade de Porto Alegre: a Sicredi Origens RS. Nesses cem anos de existência, de uma história que começou no dia 06 de setembro de 1925, a cooperativa enfrentou e superou desafios e se desenvolveu com crescimento sustentável e modelo de gestão participativa.

Os princípios do cooperativismo e a proximidade com os associados até hoje a norteiam, seguindo os preceitos do fundador do cooperativismo no Brasil, o padre jesuíta, de origem suíça, Theodor Amstad que, em 1902, criou a primeira cooperativa de crédito da América Latina: a Caixa Rural de Nova Petrópolis, atual Sicredi Pioneira RS. “O nosso modelo de negócio é centenário e ao mesmo tempo atual, pois é baseado na cooperação e no interesse pela comunidade, gerando uma cadeia de valor que beneficia o associado, a cooperativa e a região onde atua - o chamado círculo virtuoso do cooperativismo”, afirma o presidente da Sicredi Origens RS, Ronaldo Sielichow.

A cooperativa atua em Porto Alegre e em oito municípios da Região Metropolitana, como Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Sapucaia do Sul e Viamão. Até o fechamento desta edição, contabilizava 155 mil associados em 29 agências e uma agência móvel.

Além disso, conta com mais de 500 colaboradores e com 16 conselheiros que compõem o Conselho de Administração (Gestão 2025-2029) formado por Ronaldo Sielichow, Alcides Brugnera, Arcione Piva, Cariana Porto, Daniel Basso, Diogo Chamun, Jairton Vieira, Juliana Bresciani, Nara Cavalli, Sandra Ceratti, Silvio Garcias, Tarcísio Minetto, o Conselho Fiscal (Gestão 2025-2028) cujos titulares são Flavio Lerina, Cleber Soares, Leonardo Galisteo e Eduardo Sperb como suplente.

A Sicredi Origens RS integra o Sistema Sicredi, uma instituição financeira cooperativa presente em todo o Brasil. Com mais de 9,5 milhões de associados e cerca de 3 mil agências físicas, o Sicredi oferece um portfólio completo de soluções financeiras e não financeiras.

Atualmente, o Sicredi possui mais de 50 mil colaboradores no país. Em 2025, foi reconhecido pelo segundo ano consecutivo como a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil, conforme o ranking do Great Place To Work® (GPTW) 2025. Pela terceira vez, a instituição figura neste seleto grupo, o que comprova a consistência de suas estratégias para os colaboradores e reitera que a companhia está no caminho certo. No RS, é a maior empresa e está presente em 97% dos municípios gaúchos.