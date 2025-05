Luiz Carlos Merten, mestre da crítica cinematográfica brasileira

Depois da experiência na Folha da Manhã, ele foi para o jornal Zero Hora. "Mas, como não havia espaço para mim no Segundo Caderno, me puseram no Esporte e, depois, na editoria de Mundo. Foram quase 10 anos de ostracismo, durante os quais só de vez em quando eu conseguia publicar alguma coisa (relacionada ao cinema)", desabafa. Mas é claro que o guri que ia caminhando conferir o que estava passando nas salas de cinema não ia se deixar desanimar - e não faltou muito para que a crítica entrasse de vez em seu caminho.

Ele conseguiu uma vaga como colaborador dominical. Mais tarde, sua carreira começou de fato como crítico de cinema, quando substituiu Jefferson Barros num dos jornais da então Companhia Jornalística Caldas Júnior, a Folha da Manhã. "Minha geração - Jefferson Barros, Enéas de Souza, José Onofre, Marco Aurélio Barcellos, acho que também o Hélio Nascimento , que era um pouco anterior - bebeu na fonte dos Cahiers du Cinema", descreve no mesmo texto, fazendo uma referência à renomada revista francesa, uma das mais importantes publicações sobre a Sétima Arte e que influenciou gerações de realizadores - e pensadores - do cinema ao redor do mundo.

Um dia, tomou coragem e bateu na porta do jornal Diário de Notícias. Lá chegando, pediu direto para falar com Celito De Grandi: "Disse que queria escrever sobre cinema", Merten recorda em seu livro Um Sonho de Cinema. "Até onde eu me lembro, ele me olhou como se fosse um maluco e pediu uma mostra - que eu levei e ele publicou. Nunca mais parei".

Luiz Carlos Merten começou estudando Arquitetura, na Ufrgs, mas já escrevia sobre cinema no jornal do Diretório Acadêmico. "Cheguei a trancar a matrícula, mais tarde pedi reingresso e fui para o Jornalismo, na mesma Ufrgs, porque a esta altura já havia feito minha opção. Queria ser jornalista especializado em cinema e precisava do registro profissional", explica.

Bem antes de tudo isso, publicou um texto na revista Paralelo, em outubro de 1977, onde ele relembra sua juventude e a relação e devoção ao cinema. "1966. Um grupo de jovens se reúne quase todos os dias após a meia-noite, no Café Rian, para discutir sua paixão comum: o cinema. Muitos desses encontros aconteciam depois da tradicional sessão das dez do Rex". Luiz Carlos faz referência ao um café e um cinema, icônicos para os cinéfilos de plantão no Centro de Porto Alegre de tempos idos. Hoje nada de Rian: virou farmácia. O Cine Rex também desapareceu.

Merten escreve desde 1989 para o jornal O Estado de São Paulo. Em outubro de 2024, seu conhecimento sobre a arte e indústria cinematográfica do País e do mundo fez com que batizassem uma sala de cinema com o seu nome no REag Belas Artes, um dos espaços de exibição e agitação cultural mais tradicionais em São Paulo. Está lá, desde então, a Sala Luiz Carlos Merten. "Já recebi outras homenagens - até em Cannes - mas virar nome de sala, em vida, supera expectativas que nem sei que tinha. Sou, sempre fui um homem da sala de cinema ", disse na ocasião.

Um guri de Porto Alegre, nascido em 12 de setembro de 1945 e criado no bairro Auxiliadora, que tantas vezes ia a pé até os cinemas mais próximos para ver os filmes em cartaz. Uma paixão pelas telas que levou esse menino a, andando sempre em frente, transformar-se em um dos mais respeitados críticos de cinema do Brasil. Completando 80 anos de vida em setembro próximo, Luiz Carlos Merten segue sendo, acima de tudo, um apaixonado pela sétima arte, daqueles que não consegue ficar cinco minutos sem falar sobre o objeto de sua paixão.

Respirando a sétima arte

Em meados dos anos 1980, quando o País começava a respirar ares mais democráticos, Merten participou da equipe que criou, em Porto Alegre, o Diário do Sul - que, por sua vez, era ligado ao grupo Gazeta Mercantil, de São Paulo. Nele, chegou a criar um suplemento, Espectador Vídeo, que comentava e apresentava os lançamentos. O jornal, porém, fechou em 1988. Logo depois, Merten mudou-se para a capital paulista, no final do mesmo ano. "Em maio do ano seguinte, iniciei uma substituição de férias no Estado de São Paulo e estou aqui desde então."

Além de incontáveis críticas em jornais, Merten publicou sua paixão pela telona em livros, onde ele conta, analisa e amplia as visões que o cinema desperta. Em Cinema: Entre a Realidade e o Artifício, ele afirma que, como arte, o cinema "é a única com atestado de nascimento, dia, hora e local - 28 de dezembro de 1895, no Salão Indien, localizado no subsolo do Grand Café de Paris, no Boulevard des Capucines, 14, às 21h." Uma das particularidades que, segundo ele, fazem das imagens em movimento uma das mais singulares criações da humanidade.

Delmo Moreira, que era o chefe de redação do Diário do Sul, lembra da convivência com o colega: "Eu comecei a trabalhar na Zero Hora em 1976, como repórter de Esporte e, depois, de Economia. O Merten era copy do Esporte e acho que foi da Internacional também, não tenho certeza. Mais tarde o encontrei como professor de cinema".

Na visão de Delmo, Merten "era referência de qualidade", mesmo antes de se consolidar na crítica cinematográfica. "Juntava muitas qualidades, craque do time. Sujeito culto e generoso e brilhante em cada técnica do nosso ofício. Um texto incrível, límpido, feito na urgência dura dos fechamentos. Aquela qualidade de texto, naquela velocidade, é coisa raríssima. Apura, entrevista brilhantemente, edita bem demais e sabe lidar com gente. Formou muitos jornalistas e sempre foi adorado pela tigrada das redações."

Hélio Nascimento, decano da crítica de cinema - e que segue presente nas páginas do Jornal do Comércio , com a mais duradoura coluna em atividade ininterrupta no Brasil - diz-se conectado a Merten "pela amizade, admiração e, sobretudo, pelo amor ao cinema. Além de um grande companheirismo e de muitos diálogos - e algumas discussões - sobre filmes e cineastas". Entre outras conexões, Hélio Nascimento e Luiz Carlos Merten eram dois dos muitos críticos que escreviam comentários sobre a programação selecionada do Cine Bristol, que marcou os anos 1970 e 80 na pequena e movimentada sala da avenida Osvaldo Aranha, no bairro Bom Fim. Foi uma iniciativa do Clube de Cinema de Porto Alegre, com a curadoria de Romeu Grimaldi.