Jornalista premiado, Renato Dornelles também se consolida com documentários

No audiovisual, onde entrou de cabeça nos últimos 10 anos por influência da parceira e sócia na produtora Falange Produções, a jornalista e cineasta Tatiana Sager, codirigiu e/ou roteirizou os premiados documentários Central - O Poder das Facções no Maior Presídio do Brasil (2017) e Olha Pra Elas (2023), a série Retratos do Cárcere (2020) e os curtas Enjaulados (2015) e Envergo, Mas não Quebro (2024). Ainda com Tatiana, escreveu o livro Paz nas Prisões, Guerra nas Ruas, de 2021. "Renato é o melhor amigo e parceiro que tive até hoje e que terei por toda a vida", declara Tatiana.

"Renato Dornelles é um ícone do jornalismo gaúcho", salienta Felipe Bortolanza, jornalista e ex-colega de Zero Hora e Diário Gaúcho, este último o jornal que os dois ajudaram a formar em 2000. "Fui 'foca' do Renato e depois formamos uma relação de mais de 15 anos circulando entre as editorias de Esportes, Geral e Polícia. Fora da redação, é um profissional muito respeitado em várias áreas e, dentro da redação, uma pessoa carismática, extrovertida e amiga", completa Bortolanza.

Entre uma cobertura e outra, Renato foi colhendo informações sobre o funcionamento do nascente crime organizado no Rio Grande do Sul. Este rico material, que se tornaria anos depois o livro Falange Gaúcha - O Presídio Central e a história do crime organizado no RS, também lhe serviu de estopim para aquilo que viria a produzir em cinema. O tema da segurança e da criminalidade virariam sua marca. "O Renato é hoje o jornalista brasileiro que mais mergulhou na realidade dos presídios, das delegacias, nos desvãos da atividade policial", aponta o colega e amigo Cláudio Britto, jornalista e advogado que já atuou também como promotor de justiça.

O jornalismo policial, no entanto, foi a porta de entrada. Em 1985, Renato fez parte da primeira turma do ainda não assim intitulado programa Caras Novas, que o grupo de comunicação gaúcho RBS promove para dar espaço a novos talentos. Neste meio tempo, entrou para a Rádio Gaúcha, também do grupo, e, pouco depois, foi chamado para compor o time de reportagem da editoria de Polícia do jornal da empresa, Zero Hora.

Foi esse talento com as palavras que fizeram deste homem negro de baixa estatura, ar sereno e fala agradável, mas determinado e consciente de seu axé, galgar espaço numa sociedade segregadora e pouco inclusiva. Primeiro, no Jornalismo. Depois, na literatura e, enfim, no cinema.

Nascido há pouco mais de seis décadas em Porto Alegre, no dia 15 de maio, Renato, filho de Hélio Sadi e Neusa Marlene Dornelles, cresceu entre a Cavalhada, na Zona Sul, onde morava com os pais e os quatro irmãos, e a Colônia Africana (atualmente, o bairro Rio Branco), para onde ia regularmente visitar os avós e se abastecer daquela atmosfera quilombola resistente e ao mesmo tempo festiva. Formado pela Pucrs em 1986, e com especialização em Cinema e Linguagem Audiovisual pela Estácio de Sá (2021), este torcedor do Internacional e da escola de samba Bambas da Orgia atuou por 33 anos como repórter, editor e colunista, tendo recebido cerca de 40 premiações, entre estes sete prêmios ARI e três prêmios Direitos Humanos (MJDH).

Não por coincidência, o senso de justiça é parte crucial da história deste filho de Xangô com Oxum chamado. Jornalista, escritor e cineasta, Renatinho, como é conhecido entre colegas e amigos, aprendeu desde cedo que, como pessoa preta, precisava achar a sua forma de vencer na vida. Percorrendo alguns dos ambientes da sede da Sociedade Floresta Aurora , no Belém Velho, Zona Sul de Porto Alegre - o mais antigo clube negro do País, com 153 anos, e do qual é sócio e antigo frequentador -, Renato conta que vem de família de muitos músicos, mas nunca aprendeu a tocar instrumento algum. Porém, identificou-se cedo com aquilo que o pai um dia lhe professaria quando ainda criança: a escrita.

Pela sabedoria ancestral africana, Xangô é o orixá da justiça. Seus filhos de terreiro, assim, nascem para superar complicados obstáculos e vencerem na vida pelo talento e pela perseverança. Com um imaginário Oxé nas mãos, o machado de Xangô símbolo da lei, também não aceitam o destino como algo inalcançável: correm atrás do que acreditam. Mesmo que isso leve tempo. Mesmo que isso demande muito trabalho.

Profissão: repórter (policial)

"Futura professorinha pega no fuzil pra resgatar detento". "Família do sequestrado faz procissão para pagar promessa". "Assaltante dormia com uma bomba no túmulo". Essas são apenas três das manchetes sensacionalistas de jornais dos anos 1970 e 80 com notícias policiais, que denotam o quanto este segmento do jornalismo era carregado de preconceitos de toda ordem e por uma visão ainda influenciada pela naturalização da truculência herdada da Ditadura Militar. Tudo o que o estudante de Jornalismo Renato Dornelles queria distância. "Eu cresci vendo jornais assim e ficava sabendo do comportamento inadequado de alguns jornalistas do segmento. Então, tinha certo preconceito com a editoria de Polícia", admite.

Porém, como ocorre em vários momentos da trajetória de Renato, o acaso - quiçá, por força das divindades - vem para agir e redefinir os caminhos. Coincide com sua entrada no mercado de trabalho a redemocratização do País e uma tomada de consciência dos Direitos Humanos por parte da imprensa, o que passa a influenciar, justamente, a abordagem dos casos policiais nas redações. "Quando comecei a trabalhar, conheci repórteres comprometidos como Mário Rota, João Carlos Rodrigues e Luis Milman, que faziam, naquele momento, a transição do jornalismo policial sensacionalista para uma abordagem que buscava entender também o lado social dessa questão", lembra Renato. "Eu fiz parte dessa transição", orgulha-se.

Três fatídicos episódios marcaram aquele início de carreira jornalística de Renato - e a história da cidade de Porto Alegre. O primeiro é o intitulado Caso do Homem Errado. Da redação de Zero Hora, Renato pôde acompanhar o fato ocorrido em maio de 1987, na zona Leste da cidade, quando, após um assalto a um supermercado, a Brigada Militar prendeu equivocadamente o operário Júlio Cesar Pinto, levando-o na viatura e, posteriormente, executando-o. O crime da polícia e os desdobramentos judiciais, que viraram filme em 2017 pelas mãos da cineasta Camila de Moraes (O Caso do Homem Errado), foram amplamente registrados pela imprensa à época, mobilizando sociedade, grupos de direitos civis e comunidade negra, marcando profundamente a criminologia no Estado.

Renato, contudo, entraria de cabeça em dois outros eventos emblemáticos da história social de Porto Alegre naquele efervescente período. Um deles, ocorrido na fria noite de 4 de junho de 1988, foi o assassinato do jornalista e deputado José Antônio Daudt. Ao chegar em casa, no bairro Moinhos de Vento, Daudt foi surpreendido e baleado com dois tiros. Levado ao Hospital de Pronto Socorro, morreu na madrugada, horas depois. Renato, de plantão na redação de Zero Hora, era o único repórter da imprensa gaúcha presente. Na manhã do dia 5, um sábado, o jornal era o primeiro a noticiar o crime, que teria grande repercussão até 1990, quando Antônio Carlos Dexheimer, principal suspeito do homicídio, foi ao banco dos réus e absolvido por falta de provas.

Outro incidente marcante na carreira do iniciante repórter policial se deu um ano antes da morte de Daudt: o motim no Presidio Central. Durante a cobertura, Renato entrevistava os amotinados à distância, do muro da penitenciária, até que um deles gritou da janela que uma importante quadrilha estava se formando. Mesmo com a relutância das autoridades sobre o assunto, Renato foi investigar e descobriu que aquele era o embrião da Falange Gaúcha, facção criminosa que reunia assaltantes e traficantes aos moldes da Falange Vermelha, do Rio de Janeiro. Nascia ali o cerne da pesquisa de Renato, a qual lhe renderia vários desdobramentos a partir de então. Para alguém que não queria fazer jornalismo policial, pode-se dizer que era o acaso lhe socorrendo mais uma vez.