Alcides Gonçalves: a 'voz de trovão' do rádio e da boemia de Porto Alegre nos anos 1930-40

Também pegou o caminho marítimo, aventurando-se em excursões a bordo de navios com o irmão Antoninho no violão, um amigo no violino e outro na bateria. "Em troca de cama, comida e gorjetas, o escrete animava o pessoal durante viagens que duravam até duas semanas, com escalas para embarque e desembarque de passageiros e cargas até Belém do Pará", detalha o livro biográfico Minha Seresta, lançado pela prefeitura em 2011. Os ventos sopravam a favor e o melhor ainda estava a caminho.

Sua performance não passou despercebida ao pianista Paulo Coelho, líder de um conjunto de música popular e que, em 1927, o convidou a tomar parte em suas apresentações no Café Colombo e outros endereços boêmios da Rua Praia e imediações. O novato também se puxava no violão e piano, enquanto o repertório era incrementado em tardes dedicadas à audição de discos na Casa Victor. Logo estaria em turnê com Paulo pelo Interior do Estado, Argentina e Uruguai.

Sem perder a música de vista, suou a camisa como entregador de confeitaria, auxiliar de escritório, vendedor ambulante e tratador de cavalos. Largou o primário para cantar profissionalmente, compensando a pouca experiência com uma voz de timbre e potência marcantes, bem ao gosto de uma época ainda sem microfones elétricos, que só se popularizariam no final da década. Esforços inacreditáveis eram exigidos de pulmões e gogós, não raro custando a saúde das cordas vocais, por mais que improvisassem "megafones" acústicos com cornetas de lata ou papelão.

Horacina Correa. Sady Nolasco. Cândida Linhares. Johnson. Stella Norma. Heitor de Barros. Cléa Barros. Ivan Castro. Bando do Bará, Turma do Castelo, Quatro de Ouro, Garotos da Melodia. Band-leaders como Paulo Coelho, Clovis Mamede, Romeu Fossati, Ruy Silva, Rubens Britto, Roberto Eggers e Antônio "Piratini" Amábile. Sem contar radioatores e outros protagonistas. Mas poucos foram os "cartazes" de projeção fora do Estado. Foi o caso de Alcides Gonçalves (1908-1987), o 'Voz de Trovão', figura que hoje divide com muitos de seus contemporâneos um esquecimento que só não é total devido à teimosia de pesquisadores e aficionados.

Da Rua da Praia à Rádio Nacional

Cantou com orquestra no Copacabana Palace e ingressou no cast rotativo da Rádio Nacional, principal emissora brasileira da época. Gravou pela RCA Victor os sambas Eu Não Perdoei e Por Amor Ao Meu Amor (Flamarion/Ary Frazão), além de compor Chorar Pra Quê, "lascado na cera" pelo parceiro Ataulfo Alves. Aos 34 anos, finalmente sua figurinha estava carimbada no álbum dos maiorais, mas a concorrência interna na Rádio Nacional crescia a galope, tornando escassas as performances de Alcides ao microfone da emissora. Hora de voltar em definitivo para a capital gaúcha, onde o pai enfrentava um câncer terminal - doença que atingiria a maioria da família.

Alcides também lançava no ar sambas próprios como Tão Longe, Sofrimento de Malandro, Abandonaste o Meu Lar, Um Juramento, Pobre Malandro, Nostalgia e Quero Chorar, jamais gravados. A batalha pela consagração seria marcada pela alternância de curtas e longas temporadas em palcos e rádios de Porto Alegre (Gaúcha, Farroupilha, Difusora), interior gaúcho, Argentina, Uruguai, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e até excursão de navio com uma orquestra paulista pela América do Sul. Mas foi na Cidade Maravilhosa que ele teve o seu auge, entre o final dos anos 1930 e a primeira metade da década seguinte.

Mesmo com sua vida cultural trepidante, Porto Alegre não tinha uma gravadora desde 1924, quando a pioneira A Casa Elétrica fechara suas portas. O material selecionado por Alcides agradou a filial carioca da RCA Victor, que em agosto de 1936 topou lançar o disco de 78 rotações com Triste História e outro samba de Lupi-Alcides, Pergunta a Meus Tamancos. O primeiro registro fonográfico do intérprete gaúcho marcava também a estreia fonográfica daquele que seria o mais importante compositor popular nascido no Rio Grande do Sul a partir de 1938, com o estouro nacional de Se Acaso Você Chegasse.

A vitória no certame rendeu à dupla um prêmio de 2 contos de réis, preparando o terreno para novos capítulos de uma tabelinha cujo resultado seriam algumas das maiores pérolas nacionais da dor-de-cotovelo, duas décadas depois. No ano seguinte, após curta temporada na Rádio Difusora e em atrações como o Cassino Farroupilha (no Parque da Redenção), o Melhor Intérprete de Sambas e Marchas em eleição popular da Folha da Tarde colocou na mala algumas partituras de compositores locais - incluindo Triste História - e embarcou para o Rio de Janeiro.

O artista em ascensão aos 27 anos foi procurado, durante festival no cineteatro Baltimore, por um rapazinho negro, estiloso e seis anos mais novo, levando no bolso um samba sobre o malandro que chora o fim de um breve romance, na mais pura linha de Noel Rosa. Ali estava Lupicínio Rodrigues , em busca de um empurrãozinho que o permitisse ser conhecido além das rodas boêmias. Alcides topou defender Triste História em um concurso musical promovido pela prefeitura no Centenário da Revolução Farroupilha, desde que constasse como parceiro - prática comum na época.

A primeira grande arrancada de Alcides Gonçalves ocorreu em 1935. Com passagem pela Rádio Gaúcha (então instalada no bairro Moinhos de Vento e pioneira das transmissões em Porto Alegre), o 'Voz de Trovão' foi chamado para o cast da Farroupilha desde a noite inaugural, em 24 de julho. Meses de atuação no estúdio do sobrado nos altos do viaduto da avenida Borges de Medeiros permitiram que seu timbre potente, macio e cheio de personalidade logo se tornasse familiar aos ouvidos da cidade, como um meio-termo entre os cariocas Orlando Silva, Francisco Alves, Mario Reis e Sílvio Caldas.

Irmãos Gonçalves, uma história trágica

Em paralelo à atuação solo, Alcides se apresentava nos palcos gaúchos e porteños desde 1939 com um quinteto vocal-instrumental cujo nome já explica metade da conversa: Irmãos Gonçalves. Liderados pelo primogênito (voz, violão e piano) estavam Antoninho (violão), Oscar (voz), Juvenal (contrabaixo), Walter e Osmar (ambos no ritmo), versáteis e com bem-sucedidas trajetórias artísticas individuais. O sucesso de seus shows passou a motivar um plano ambicioso de carreira internacional, com a mudança de Walter para os Estados Unidos em 1943, a convite de uma orquestra norte-americana que o descobrira atuando com Alcides no Rio de Janeiro e no embalo de seu casamento com a dançarina do grupo.

Chamando a atenção por números como o de tocar bateria apenas com as mãos, sem baquetas, ele teve orquestra própria e se radicou no Estado do Novo México, de onde passou a articular a ida dos manos ao seu encontro. Passagens aéreas e um pré-contrato já estavam em mãos quando um telegrama trouxe a notícia trágica, em 1947: Walter havia falecido, aos 31 anos, vítima de um câncer renal até então omitido da família em Porto Alegre. Restou aos 'Gonsalves Brothers' desfazerem as malas, conformados com o fim do sonho.