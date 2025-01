Lenda do teatro gaúcho, Julio Zanotta deixou obras inéditas e filme sobre a própria morte

Quando o amigo, dramaturgo e escritor Julio Zanotta me comunicou que havia decidido morrer, eu estava esquentando minhas mãos numa xícara de café perto da janela da cozinha, observando as luzes de neon dos pubs irlandeses refletirem na calçada molhada. A mensagem que o Júlio enviou do outro lado do oceano naquela noite de 4 de setembro de 2024 foi difícil de engolir como o café mais amargo do mundo.

"Ano passado tive um câncer de próstata que curei com quimioterapia. Há duas semanas, descobri que o câncer se espalhou pelo fígado, pulmões e avança sobre outros órgãos. Não vou me tratar dessa vez. Fiquei muito feliz com a notícia. Enfim vou morrer. Talvez até escreva um manual, algo como A alegria de morrer". Foi assim que Julio Zanotta iniciou aquela conversa no Whatsapp - com o humor e a picardia de sempre.

Quando retornei a Porto Alegre e fui visitá-lo no apartamento onde ele vivia na rua Felipe Camarão, ele realmente estava trabalhando - entusiasmado - no tal manual. Só que o projeto tinha se transformado num documentário sobre a própria morte que estava filmando com o seu filho, o cineasta Bernardo Zanotta. A morte seria apenas o gran finale para aquele homem acostumado a transformar a vida em arte.

De fato, o dramaturgo nascido em Pelotas em 1950 fez jus àquela frase de Friedrich Nietzsche - "a tarefa própria da vida é a arte" - que contém a ideia de que devemos explorar as possibilidades da existência da mesma maneira que um pintor explora as possibilidades duma tela em branco ou um ator explora as possibilidades do palco. Zanotta vivia como se estivesse fazendo arte e fazia arte como se estivesse vivendo a vida. No final das contas, eram a mesma coisa.

O resultado dessa filosofia de vida foi uma biografia tão sinuosa quanto aquelas estradas à beira da Cordilheira dos Andes. Aliás, suas mais de 50 peças de teatro, seis novelas, mais de 80 contos e outras obras ainda inéditas refletem muito bem sua existência cheia de curvas perigosas, subidas íngremes até o topo do mundo, e descidas vertiginosas até o fundo do poço. As centenas de personagens criados pelas mãos de Julio Zanotta também vivem experiências burlescas, engraçadas e exuberantes em diferentes cenários: apartamentos de luxo, bairros da periferia, mundos distópicos e episódios históricos sanguinários.

Entre os êxitos de Zanotta, estão a criação de um dos maiores grupos de teatro do Rio Grande do Sul - o Ói Nóis Aqui Traveiz - fundado junto com o ator Paulo Flores nos anos 1970; e a criação da livraria Ao Pé da Letra, que o levou à presidência da Câmara Riograndense do Livro nos anos 1990, quando pôde modernizar a Feira do Livro de Porto Alegre. Entre os seus fracassos, estão os dois exílios no Peru causados pelas críticas à ditadura militar (1964-1985); e as duas overdoses decorrentes do vício em metanfetaminas injetáveis nos anos 1960. Talvez o caminho do excesso realmente leve à sabedoria, como escreveu aquele poeta inglês do século XVIII, William Blake.



Por outro lado, Júlio Zanotta também colocava em prática coisas que aprendia nas obras literárias. Às vezes, após ler alguma obra inspirada nos aventureiros do século XIX, dirigia o seu Jeep Cherokee com tração nas quatro rodas pelo interior do estado, em busca dos lugares mais verdejantes, selvagens e inóspitos. Uma vez, enquanto passávamos um fim de semana num sítio no meio do mato, que ele possuía em Riozinho, ele me explicou como fazia para escolher o destino.



“Toda vez que chego numa encruzilhada, escolho o pior caminho, porque as estradas ruins normalmente levam aos lugares de natureza exuberante”, ele gargalhava ao explicar sua metodologia tão caótica e cheia de significado quanto aqueles poemas dadaístas feitos com palavras sorteadas ao acaso.



Ao longo do mês de novembro, a saúde de Julio Zanotta se deteriorou. Ele acabou falecendo na noite do dia 19 daquele mês. Para além dos sucessos dignos de aplauso e dos erros difíceis de serem perdoados - cometidos por todas as pessoas fiéis ao próprio coração - o amigo, escritor e dramaturgo impactou quem o conheceu. Uma dessas pessoas foi o coveiro que o sepultou no Cemitério João XXIII. O trabalhador funerário foi entrevistado pelo autor durante as filmagens de A Alegria de Morrer e, mesmo estando de folga no dia da morte de Zanotta, fez questão de ir ao cemitério para acomodá-lo no seu jazigo.