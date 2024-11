Fabiane Langona traz olhar feminino e feminista ao cartum brasileiro

"Sempre recorro aos cartuns da Langona para ilustrar minhas palestras. Enquanto eu preciso de dez ou mais slides para refletir sobre um tema, em apenas um cartum ela faz uma análise potente e satírica", observa Sanches. "Sua capacidade de interpretar a sociedade atual e discutir temas como corpo, procedimentos estéticos, envelhecimento, sexualidade e feminismo faz de Langona uma das cartunistas mais sagazes do País. Arrisco dizer que ela já figura no panteão do cartum brasileiro."

Para Corso, ao retratar o universo feminino de forma realista, Fabiane se torna uma amiga íntima — aquela com quem se pode compartilhar tudo, até mesmo as "nojeirinhas". " Somos intensas e espertas. A cultura nos ensinou, por séculos, a ocultar isso até umas das outras, e fomos aprendendo a infringir essa regra cada vez mais. Fabiane não está nem aí para a regra, o que a torna uma grande amiga de cada leitora. E os homens, se quiserem saber quem realmente somos, consultem a grande Langona", recomenda.

Ao mesmo tempo que incomodam algumas pessoas, as tiras e cartuns de Fabiane conquistam a admiração de muitas outras. Como a psicanalista e escritora Diana Corso , que a considera " uma quadrinista em plenos poderes ". "Não há o que ela não possa transformar em seu humor intenso e ácido. Crise política, climática, costumes, o espírito de sua época… Só isso já bastaria. Mas tem algo a mais que me faz amar seu trabalho em particular: sua representação de nós, as mulheres", diz.

Para além das ofensas de sempre, Fabiane sofreu ameaças. " Chegaram a dizer que iam me matar, que iam me bater se passassem por mim na rua. Além dos clássicos xingamentos morais ou estéticos, como 'puta' e 'feia', claro. Parece mais fácil ser agressivo e, para alguns, até prazeroso, quando se trata de um trabalho produzido por quem julgam ser o dito 'sexo frágil', com ofensas que têm como ponto de partida um sentido sexual, moral ou físico", afirma.

" Uma charge nem sempre tem o deboche e a piada como fundamentos. E, no caso desta, quem teria como intenção tripudiar da situação gravíssima e triste que vivemos!??", argumentou, logo no começo do post.

Foi o que aconteceu em maio, quando a Folha de S. Paulo (onde, entre idas e vindas, Fabiane publica há quase 20 anos) circulou com uma tirinha da série Viver Dói sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Na ilustração, uma personagem aparece agarrada a uma tábua no meio da inundação, dizendo: "Sobreviver antes. Repensar nos projetos políticos que tenho apoiado, logo em seguida" .

Que o diga a porto-alegrense Fabiane Langona . Uma das principais artistas visuais do País, ela já publicou em veículos como Jornal do Brasil, O Estado de S. Paulo, Piauí e Bravo. Participa de mostras e exposições mundo afora — em outubro, por exemplo, esteve na França para o festival de humor e desenho de imprensa de Saint-Just-le-Martel. Seu primeiro livro, Uma Patada com Carinho (LeYa Barba Negra, 2011), ganhou o prestigiado Troféu HQ Mix na categoria Melhor Publicação de Humor Gráfico.

Muita gente acha que o trabalho de um cartunista é criticar as mazelas do mundo, mas sem deixar de lado a leveza e o bom humor. O problema é que, às vezes, a realidade pega pesado, exigindo um posicionamento mais duro — e até mesmo incômodo — de quem trabalha com isso.

Uma apaixonada pelo desenho

"Eu não podia acreditar, porque o Ota era uma das minhas referências, pra não dizer a maior. Quando nos conhecemos, ele já foi falando que éramos iguais, pelo estilo de desenho e por sermos canhotos. Que eu era uma espécie de filha perdida feita em alguma noite de bebedeira pelo Sul. Então ele meio que 'me adotou' e logo me tornei estagiária e arte-finalista da MAD . Foi um sonho ir para o Rio de Janeiro, ainda mais para trabalhar em uma revista tão importante para a minha formação", afirma ela.

Por volta de 2002, Fabiane ganhou um novo e inesperado apoio para seguir sua carreira. Na época, ela tinha o hábito de "rabiscar" guardanapos em bares. Um dia, o cineasta e animador gaúcho Otto Guerra viu uma de suas ilustrações e achou o traço parecido com o do, editor da versão brasileira da revista MAD — uma verdadeira "bíblia" do humor subversivo. Decidiu, então, apresentar os dois.

Em casa, além de boa vontade, ela tinha o estímulo dos pais, os artesãos Veloci e Marleci Bento Alves Langona. Isso foi fundamental para desenvolver seu trabalho. "A verdade é que toda criança desenha. Só que a maioria vai parando com o tempo, ou porque perde o interesse ou porque não é incentivada pela família. No fim das contas, eu só sou uma criança que nunca parou de desenhar. "

Graças aos quadrinhos, se alfabetizou antes mesmo de ir pra escola, já com essa linguagem como referência. "Nunca tive um aprendizado muito linear. Nas provas, às vezes me expressava através de balões ou desenhava para explicar alguns detalhes, porque me parecia mais familiar. Felizmente, sempre contei com a boa vontade das professoras", ri.

Por causa dessa diferença de idade, garantiu acesso privilegiado a publicações como Chiclete com Banana, Circo e MAD. Não que tenha queimado etapas: Turma da Mônica e Disney também faziam parte do seu universo, mas o conteúdo destinado aos adultos possuía um charme especial. "Essas revistas eram meio proibidonas, algo que só podia ler escondida no beliche que dividia com minha irmã. Ficava fascinada quando ela aparecia com essas revistas. Tinha certeza que se tratava de uma coisa radical, que só se podia ler longe dos pais", revela.

Dona de um humor ácido, Fabiane Bento Langona é cria de uma época muito inspirada no cartum brasileiro. Nascida em junho de 1984, virou leitora de quadrinhos graças à influência dos irmãos — a mais velha, Angelita, tem 12 anos a mais que ela, e o do meio, Daniel, 10. "Meus pais já tinham o famigerado casalzinho. Fui, de fato, um acidente de percurso", brinca.

Foi assim, debochando dos clichês de um romance noir, que nossa entrevistada iniciou o bate-papo com a reportagem do Jornal do Comércio , em uma cafeteria no Centro Histórico de Porto Alegre.

Em busca de uma visão mais feminina (e feminista)

Após sua passagem pela MAD, Fabiane — que então assinava como Chiquinha, seu apelido de adolescência — começou a cursar Jornalismo na Pucrs. Quando estava na faculdade, teve uma rápida passagem pelo JC, onde criava ilustrações para os cadernos Panorama e Viver. "A Maria Wagner (ex-editora de Cultura) foi uma grande incentivadora do meu trabalho", lembra.

Em 2005, teve um desenho publicado na coluna do "padrinho" Ota no Jornal do Brasil. Logo depois, foi contratada como quadrinista regular do suplemento Folhateen, da Folha de S. Paulo, o que a levou, anos mais tarde, a residir na maior metrópole do País. Nessa época, começou a se questionar de forma mais profunda sobre algo que já a incomodava desde a adolescência: o modo como as mulheres eram retratadas nas HQs.

"Percebi que o que via nos quadrinhos feitos por homens não era bem o que eu desejava expressar. Até mesmo alguns, que julgava serem meus maiores mestres, comecei a enxergar com outros olhos. Isso pra não falar das heroínas com peitões, roupas coladas, sempre impecáveis. A Mulher-Maravilha de salto, combatendo o crime! Eram coisas que não me desciam", confessa.

Nos sebos, descobriu a guatemalteco-brasileira Mariza, a argentina Maitena e as francesas Claire Bretécher e Florence Cestac, entre outras desenhistas que a ajudaram a ter um novo olhar sobre seu próprio trabalho. "Não contava com tantas referências femininas como hoje. Não só porque vivia em um mundo onde o desenho de humor, em sua quase totalidade, era feito por homens, mas também porque tinha um acesso mais limitado a tudo isso. Vivi a realidade da internet discada e do e-mail fabiane@bol", diverte-se.

Com as histórias da Elefoa Cor-de-Rosa, começou a desenvolver um protótipo do humor que faz hoje. Em meio a girafas, ursos e outros animais antropomórficos, a protagonista de Uma Patada com Carinho encarava dilemas reais do dia a dia das mulheres.

"Vejo que ali já estava adiantando pautas que me habituaria a desenvolver mais tarde. Não tinha tanta sutileza, nem a experiência de amadurecer como ser humano e o conhecimento adquirido com novas leituras. Acho que tudo isso contribuiu para chegar na linguagem que utilizo hoje", afirma.

Na sequência, Fabiane desenvolveu o que pode ser chamado de "linha evolutiva" da Elefoa, publicando cartuns e quadrinhos no portal UOL. Segundo ela, esse foi um trabalho complicado, pelo fato de ter que seguir pautas de comportamento tidas como "femininas", das quais discordava bastante. "Fiz o que pude com o que tinha", admite. Ainda assim, a obra foi bastante elogiada e rendeu mais um livro, Algumas Mulheres do Mundo (Mórula Editorial, 2015).

À medida que refinava seu traço e texto únicos, a artista começou a se tornar, também, uma referência para novas cartunistas. Mas ela própria não tem essa percepção, até porque nem imaginava que estava rompendo paradigmas. Hoje, porém, Fabiane se diz consciente de que é preciso "espalhar a palavra".

"É doloroso ficar tocando em temas sensíveis, como violência de gênero, sexual, precarização do trabalho e a desigualdade corriqueira a que todos somos expostos, em termos sociais, raciais, de classe... Sofro junto quando desenho algumas coisas. Portanto, me dou o direito de desfrutar também de alguma abstração, com tiras leves — de gatinhos por exemplo", ri. "Mas não podemos, como artistas gráficos de opinião, deixar de refletir e espelhar o nosso tempo."