Marô Barbieri, professora e escritora, é nome fundamental na literatura infantojuvenil

Marô Barbieri é uma das escritoras mais reconhecidas na área da literatura infantojuvenil no Rio Grande do Sul, sendo autora de livros que movimentam o imaginário de leitores há gerações. A atuação como escritora, entretanto, é só uma das suas facetas mais consagradas. Ela também marcou o campo da educação, da formação de leitores e do mercado editorial.

A autora completou 80 anos em abril e segue na ativa, escrevendo e circulando com seus livros por eventos e feiras literárias no Rio Grande do Sul. Marô conta que cresceu tendo que se mudar de cidade frequentemente, porque seu pai era militar. "Isso me deu uma capacidade muito grande de adaptação, o que eu acho que é uma grande vantagem. Tendo vivido em diversos lugares, eu sempre precisava me enturmar novamente. E eu gosto de estar com pessoas, de conhecê-las, e isso foi fundamental, inclusive, para a minha tarefa maior, que foi ser professora", explica.

Na área da educação, Marô lecionou grande parte de sua trajetória na escola João XXIII, em Porto Alegre. "Não tínhamos medo de experimentar, trabalhar com métodos e técnicas diferentes para o ensino", diz. Um exemplo foi a abordagem inovadora na avaliação dos alunos. Em vez de atribuir notas tradicionais, os professores adotaram conceitos e avaliações baseadas em objetivos específicos. "Tentávamos entender se o aluno alcançou ou não os objetivos propostos, o que nos dava uma visão mais clara do seu progresso", explica Marô.

Foi lá também que a autora desenvolveu o seu trabalho pioneiro na contação de histórias. "Eu comecei a fazer um trabalho especializado de introdução à literatura nas séries iniciais do antigo primeiro grau, que a gente chamou de Hora do Conto. Eles tinham uma hora durante a semana em que eu trabalhava o livro, mostrava como se lia o texto e a leitura dramatizada. E eu faço isso muito bem, as crianças começaram a tomar gosto", diz. O projeto deu tão certo que acabou durando cerca de dez anos, até o momento em que ela se aposentou. Mas Marô não parou aí: continuou o trabalho de formação de professores compartilhando técnicas de contação de histórias e de mediação de leitura - além, é claro, de continuar contando histórias.

A também escritora e professora Gláucia de Souza diz que Marô trouxe para a sala de aula, e para os professores que atuam nesse segmento, aportes teóricos próprios à sua área de formação. "Não há como segmentar o trabalho de Marô Barbieri, pois é uma artista-professora plural, que transita entre a criação literária, a formação de professores, a contação de histórias e a edição de livros de uma forma orgânica. Sem dúvida, seu trabalho de contação de histórias é responsável por aproximar estudantes e educadores do universo do livro. Também chamou a atenção de professores para a necessidade de vocalização da palavra escrita como forma de despertar a curiosidade leitora. Nesse sentido, Marô foi pioneira", acredita.

O escritor Caio Riter diz que conheceu Marô primeiro como aluno. "No início de minha carreira como professor, lá pelos anos 1990, fiz um curso sobre metodologias de leitura e a professora era a Marô. Lembro que aprendi a construir castelos e caldeirões de bruxa com apenas uma folha branca", conta. No decorrer da trajetória, a sua foi se cruzando com a de Marô, quando realizaram projetos em parceria. "Ela sempre se mostrou uma usina de ideias que envolvam livro e leitura, além de animar os corações da gurizada com histórias e poemas. A voz da contadora de histórias sempre esteve presente em seus livros."

Marô também se destacou pelo pioneirismo ao se tornar editora e distribuidora de seus próprios livros. Ao optar pela autopublicação, apesar de já ter diversos títulos publicados por renomadas editoras, ela conquistou maior autonomia criativa e pavimentou o caminho para outros colegas que desejavam se autopublicar, mas duvidavam da viabilidade dessa alternativa. "Depois que eu fiquei mais conhecida, várias editoras vieram me perguntar se eu não tinha um original para fazer com eles. E eu negava. Por que eu vou entregar a minha fatia de mercado na mão de uma editora, se eu posso fazer?", completa.