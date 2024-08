Lider da Colarinhos Caóticos, Egisto Dal Santo é uma mente inquieta do rock gaúcho

Autêntico. Visionário. Um louco maravilhoso. Os adjetivos usados pelos amigos para se referir a Egisto Dal Santo dão uma ideia da personalidade desse artista, que comemorou 60 anos no dia 25 de julho.

São quatro décadas de carreira, e um ritmo de produção impressionante. Sua assinatura está presente em algumas das principais obras da música gaúcha contemporânea. Só de discos autorais, são 34 - e contando.

Colarinhos Caóticos, mas integrou várias outras, como Acretinice Me Atray, Spacequera, Elektra (com Multi-instrumentista, Egisto se destacou liderando a banda, mas integrou várias outras, como Acretinice Me Atray, Spacequera, Elektra (com Edu K ), Groo Brothers e Benedyct Di Eskine. Com O Bando dos Ciganos, acompanhou Bebeco Garcia, ex-Garotos da Rua. Como produtor, foi o responsável por A Sétima Efervescência (1997), obra-prima de Júpiter Maçã . E, como se isso tudo não bastasse, abriu espaço para a música independente em diversas coletâneas e no saudoso projeto Segunda Sem Ley.

Esse trabalho, que o consagrou em diferentes categorias do Prêmio Açorianos - melhor letrista, pela música Vacilo, além de agitador cultural e produtor musical -, tem como base princípios dos quais Egisto não abre mão. Um deles é a liberdade artística. Por conta disso, acabou perdendo o emprego no selo Antídoto, da gravadora Acit, onde produziu a estreia solo de Júpiter.

"Diziam que o arranjo de Miss Lexotan era horrível, que tava mal gravado, que eu tinha estragado o disco. O Raul Albornoz (então diretor da gravadora) falou: 'Car*** na primeira música (o hit Lugar do car***)? Egisto, tu és um idiota'. Fui despedido e saí de lá chorando de raiva, mas sabia que tinha feito um bom trabalho. Hoje todo mundo ama o Sétima, entrou até na lista dos 100 melhores álbuns da música brasileira feita pela revista Rolling Stone", ironiza.

A espontaneidade e a falta de papas na língua também resultaram em percalços ao longo da estrada - e até mesmo alguns desafetos, segundo Egisto. Mas ele não se arrepende de nada. Só lamenta o rumo que a cena tomou, com a formação de "panelinhas".

"Fiz o Segunda Sem Ley por anos, e todo mundo que quis tocar lá, tocou. Foram mais de 300 bandas, inclusive de gente que eu não gostava. Mas nunca barrei ninguém, porque entendia aquilo como um espaço cultural da cidade, não meu", avalia. "Infelizmente, o pessoal prefere separar em vez de unir."

Por todas essas iniciativas, o crítico musical Juarez Fonseca considera Egisto um artista subestimado. "Esse cara, de quem injustamente pouco se fala, é uma figura central do rock gaúcho como líder de banda, agitador cultural, produtor. Os últimos anos da vida de Bebeco Garcia não seriam os mesmos não fosse ele segurando a retaguarda", diz o jornalista.

Entre os parceiros musicais, é consenso que a ousadia e a criatividade fazem de Egisto um nome essencial para a cena. "Se a gente pensar nos fenômenos que impulsionam o rock gaúcho por década, tivemos a rádio Continental nos anos 1970, a Ipanema nos 1980, e eu diria que nos 1990 foi Egisto produzindo o Segunda Sem Ley no Porto de Elis", compara Carlo Pianta, baixista original do De Falla e guitarrista da Graforréia Xilarmônica.

Pianta chegou a ver Egisto em ação nos anos 1980, sentindo uma conexão imediata com seu trabalho. Mas foi na década seguinte, quando passou a conviver com ele (no próprio Colarinhos e durante a gravação de Coisa de Louco II, da Graforréia, em que Egisto atuou como produtor executivo), que se tornaram amigos. "Mesmo que a gente não se veja com tanta frequência, o considero um irmão. Temos algumas coisas 'dependuradas' para gravar, a qualquer momento pode acontecer."

Ex-colega do músico no selo Antídoto, a cantora Luciana Pestano define Egisto como "um cara que une as pessoas". Se aproximou dele quando foi convidada para participar do projeto Histórias do Rock Gaúcho, em homenagem aos clássicos do estilo. Depois, gravou Linda Lady, no disco Vertigens (2015), e, mais recentemente, as faixas Sorte no Amor e Não Chore por Mim, do álbum Paris Hotel (2023), só com releituras de Bebeco Garcia.

"Fico feliz da vida quando o Egisto me chama para um projeto, pois sei que vai ser algo bacana. Me identifico muito com ele, porque é um cara que não tem medo da autenticidade. Um louco maravilhoso, com a pureza e a verdade que só a loucura nos traz", elogia.